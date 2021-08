Os futuros da Dow apontam para mais perdas na recuperação do mercado; Elon Musk flertando com um robô Tesla humano

Os futuros do Dow Jones caíram modestamente na manhã de sexta-feira, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O mercado de ações fechou em alta na quinta-feira, após alguma volatilidade notável. As ações de grandes empresas de tecnologia e médicos se recuperaram, enquanto setores da economia real continuaram a vender em meio às preocupações do Fed. A AMAT e a Deere divulgam os principais relatórios de lucros durante a noite.







O evento Tesla AI Day de quinta-feira à noite se concentrou em discussões de alto nível sobre a tecnologia de autodirecionamento da empresa e a promoção do robô humanóide da Tesla.

Houve alguma ação positiva na recuperação do mercado na quinta-feira, longe dos principais índices que subiram de suas mínimas. nvidia (NVDA) abriu uma entrada antecipada em 197,80, uma vez que saltou da sequência de 50 dias em lucros fortes. No entanto, enquanto a Nvidia subiu 4% para 197,98, isso estava longe de ser uma alta intradiária de 204,95. Micro dispositivos avançados (AMD) rosa, enquanto Tecnologia MARVEL (MRVL) aumentou 2% em relação à linha de 50 dias.

Microsoft (MSFT) E Adobe (ADBE) saltou cerca de 2% para novas alturas e Netflix (NFLX) aumentou 4,2%. Após o desligamento, a Adobe disse que compraria Frame.io, uma plataforma de colaboração de vídeo baseada em nuvem, por US $ 1,275 bilhão. As ações da ADBE não estavam ativas no comércio noturno.

Cisco Systems (CSCO) saltou das mínimas da manhã para subir para as máximas de dois anos após os lucros. As ações da CSCO saltaram 3,8% para 57,27, acima de 55,45 pontos de compra.

InMode (INMD) subiu 3,9%, atingindo uma nova máxima, uma vez que estendeu uma forte recuperação. Coeficiente Idexx (IDXX) E HCA Healthcare (HCA) também subiu em um dia forte para as ações médicas. Messi (NS) estourou em lucros fortese direção e mais até quase 20%. kohl (KSSEle fez um movimento forte.

Mas os setores cíclicos ficaram sob pressão com a liquidação dos preços do petróleo bruto e do cobre e a queda dos rendimentos do Tesouro. Os estoques de mineração e energia entram em colapso. As siderúrgicas estão eliminando grande parte de seus grandes ganhos recentes. Muitas instituições financeiras desistiram para comprar pontos. As indústrias despencaram depois de flertar com fugas. As companhias de navegação venderam após ganhos recentes.

Enquanto isso, as ações do interior e as ações chinesas listadas nos EUA foram geralmente vendidas em meio a preocupações econômicas e regulatórias.

Em geral, a amplitude do mercado ainda é preocupante.

Dia de Tesla AI

Dia de Tesla AI É “apenas” sobre a contratação de especialistas em IA e robótica para trabalhar nos esforços de IA da empresa, de acordo com Tesla (TSLACEO Elon Musk. Mas o evento é claramente voltado para investidores e analistas também.

O evento de transmissão ao vivo do Tesla AI, que começou cerca de 45 minutos após o pontapé inicial agendado para as 20h00 ET. Os eventos da Tesla geralmente começam tarde.

Após uma breve abertura de Musk, o presidente da Tesla AI, Andrej Karpathy, fez uma apresentação de alto nível sobre os sistemas de assistência ao motorista da Tesla. A Tesla também promoveu um novo chip para alimentar o supercomputador Dojo.

Musk veio depois, dizendo que sua empresa lançaria um protótipo de um robô humanóide, chamado Tesla Bot, “provavelmente” em algum momento deste ano. Musk disse que o bot Tesla ajudará a lidar com “tarefas repetitivas e enfadonhas”. Momentos atrás, um homem vestido de robô apareceu e dançou.

Lembre-se de que os eventos de uma grande ideia da Tesla não necessariamente se traduzem em realidade. O Tesla Battery Day no final de 2020 anunciou melhorias significativas em tecnologias de bateria, mineração de lítio revolucionária e muito mais. Mas as 4680 células da bateria – vistas como cruciais para o semi-diferido e Cybertruck – ainda estão na fase beta em meio a alguns desafios técnicos, sem nenhum sinal de aproximação da produção em massa.

O Tesla Autonomy Day afirmou em 2019 que a empresa estava no limite da autonomia completa, mas seus sistemas de assistência ao motorista ainda estão no Nível 2, enquanto muitos concorrentes estão testando sistemas L4 sem motorista. A Tesla agora mudou para uma abordagem apenas de visão, enquanto seus concorrentes Tier 4 usam uma abordagem multissensor, incluindo Lidar, radar, bem como câmeras.

Na segunda-feira, a Agência Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário abriu uma investigação sobre o piloto automático de Tesla relacionado a colisões de veículos de emergência na estrada. O anúncio incluía linguagem sugerindo uma abordagem mais rígida do que a anterior.

Tesla Stock

As ações da TSLA saltaram 2% nas negociações de pré-mercado.

As ações da Tesla caíram 2,25% para 673,47, refletindo a ampla fraqueza do mercado. As ações se recuperaram 3,8% na quarta-feira em relação às médias móveis de 50 e 200 dias.

Ações premiadas

As ações da Tesla, Nvidia, Adobe, Microsoft e InMode estão funcionando IBD Leaderboard. O estoque da Nvidia está ativado SwingTrader e a defeito 50 – foi quinta-feira Estoque IBD hoje. Microsoft e Adobe Stock estão funcionando Líderes de longo prazo do IBD.

O vídeo incluído neste artigo analisou o estoque da Nvidia e MRVL, bem como da Macy.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones caíram 0,45% em relação ao valor justo, bem abaixo das mínimas durante a noite. Os futuros do S&P 500 perderam 0,4%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,1%.

A China aprovou uma nova e dura lei de privacidade de dados na sexta-feira, aumentando o temor de mais repressões regulatórias.

Os futuros do petróleo bruto caíram 1% durante a noite. Os contratos futuros de cobre aumentaram ligeiramente.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações sessão.

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações abriu com uma forte queda na manhã de quinta-feira, estendendo a liquidação no final da tarde de quarta-feira com a divulgação das atas da reunião do Federal Reserve. Os preços das commodities e os rendimentos do Tesouro caíram drasticamente, à medida que os investidores continuavam a ponderar as notícias de que muitos formuladores de políticas do Fed prefeririam começar a reduzir as compras de títulos até o final do ano. Mas os gigantes da tecnologia se recuperaram, levantando os índices Nasdaq e S&P 500, embora também tenham cortado os ganhos.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,2% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,1%. O Nasdaq Composite subiu 0,1% após cair 0,7% e alta de 0,6% no dia. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 1,2%.

Apple, Microsoft e ações muito menores da Cisco são membros do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite.

Os preços do petróleo bruto nos Estados Unidos caíram 2,7%, para US $ 63,69 o barril, a sexta queda consecutiva e o nível mais baixo desde maio. Os preços do cobre também caíram significativamente.

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(queda de 1%, enquanto o inovador IBD Breakout Opportunities ETF)em forma) afundou 1,5%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) subiu 0,7%, com ações da MSFT e dois componentes principais da Adobe. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) 0,9%. Os estoques Nvidia e AMAT são os principais componentes da SMH, com o estoque MRVL também.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) caiu 3,9% e o US Global X Infrastructure ETF (ETF) caiu 3,9%berço) afundou 1,1%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) caiu 1,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 0,4%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) diminuiu 2,6% e o ETF de seleção financeira SPDR)XLF) caiu 0,7%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) recuou 1,7%, atingindo o menor nível de fechamento em dois meses. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 1,8%, atingindo seu nível mais baixo em três meses. As ações da Tesla são as ações número um do ETF ARK Invest.

Ganhos principais

Materiais aplicados (AMAT) E Lojas Ross (SinalOs ganhos após o fechamento são relatados.

A Applied Matters Inc. superou suas visões financeiras do terceiro trimestre fiscal e está subindo ligeiramente no atual quarto trimestre. As ações da AMAT ganharam uma fração na manhã de sexta-feira. As ações subiram 1,4% para 129,20 na quinta-feira, mas ficaram abaixo da linha de 50 dias por várias sessões. A Applied Materials e vários outros chipsets vulneráveis ​​à memória foram vendidos na semana passada devido às expectativas de preços baixos de DRAM.

As lojas Ross superaram as visualizações do segundo trimestre com folga, mas a rede de roupas sem preços destacou os lucros. As ações da ROST caíram 5% durante a noite. As ações avançaram 2% para 126,58 na quinta-feira, perto das áreas de resistência acima de 127. Pode-se ver as ações da ROST como base dupla inferior com 127,68 ponto de compra.

mosteiro (A partir de) Os ganhos superaram as visualizações Manhã de sexta-feira, com lucro por ação de 107% e vendas 29%. As ações subiram 1,5% antes da abertura. possui estoque DE. base do copo com alça, mas caiu para a linha de 50 dias esta semana. Derry caiu 3,4 por cento para 358,98 na quinta-feira.

Análise de aumento de mercado

A recuperação do mercado de ações se recuperou ou voltou acima dos níveis-chave na quinta-feira, mas os indicadores também recuaram das altas intradiários. O Dow Jones encontrou suporte na linha de 50 dias, enquanto o S&P 500 subiu um pouco acima deste nível chave.

O Nasdaq Composite subiu acima de 50 no dia, mas fechou abaixo desse nível-chave, apesar dos ganhos da Microsoft, Adobe, Netflix e Nvidia. O Nasdaq 100 subiu 0,5% depois de encontrar suporte perto da linha de 50 dias.

Mas fora da Nvidia, data centers e seus pares de chips de jogos, os semicondutores estão nervosos. Da mesma forma, softwares fora do estoque da Microsoft e da Adobe foram misturados.

As ações de Messi subiram. Lululemon (lulu) se comporta bem, recuperando-se do suporte de sequência de 10 semanas. Mas também não foi um avanço no varejo em escala.

Em geral, a expansão da liderança de mercado diminuiu novamente. Os estoques de aço desistiram da maior parte de seus rápidos ganhos recentes. Os estoques industriais e de habitação recuaram amplamente das áreas de compra. As finanças estão testando os pontos de compra.

Os perdedores de quinta-feira superaram os vencedores por mais de 2 para 1 na Nasdaq e na Bolsa de Valores de Nova York. O Nasdaq já avançou / retraiu em seu nível mais baixo em 2021. O Russell 2000 caiu abaixo da linha de 200 dias pela primeira vez desde setembro.

O que você está fazendo agora

Os principais índices mantêm o suporte principal, mas a faixa de mercado está se estreitando de modo geral e para as ações de primeira linha. Se mais de duas ações caírem para cada vencedor, as chances não estão a seu favor. Portanto, embora uma alta ainda seja uma coisa certa no mercado de ações, os investidores devem ser cautelosos quanto a comprar no curto prazo e, especialmente, aumentar a exposição. Se você assumir uma nova posição, como no caso das ações da Nvidia, isso pode ser compensado saindo de outras posições.

O declínio do Nasdaq nas últimas semanas está plantando as sementes de futuras oportunidades de compra, mas permanece a dúvida se as ações de crescimento irão subir ou cair nas próximas semanas.

Continue trabalhando em suas listas de observação. Novas configurações potenciais aparecerão nas telas, enquanto outras podem optar por sair.

Não fique preso a uma determinada ação ou a uma mentalidade otimista ou baixista. Uma recuperação do mercado está em um ponto chave e pode se fortalecer ou deteriorar rapidamente a partir desses níveis. Portanto, seja flexível e atento.

