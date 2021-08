Os fãs acham que notaram o retorno de Matt Murdock

A Sony Pictures lançou o primeiro trailer de “Homem-Aranha: No Way Home” no CinemaCon.

Além dos muitos vilões, os fãs acham que podem ter visto o retorno de Matt Murdock.

Alguns fãs estão convencidos de que um par de armas em uma tomada pertence a Charlie Cox.

O primeiro trailer de “Homem-Aranha: No Way Home” provoca o retorno de vários dos vilões icônicos de Spidey, mas alguns fãs acreditam que podem ter visto uma dica de outro herói na próxima sequência: Matt Murdock também conhecido como Demolidor.

Fãs com olhos de águia conferem os tiros e as mãos do trailer de “No Way Home” porque estão convencidos de que pertencem a Charlie Cox.

e o Demolidor da Marvel como advogado da cidade de Nova York, Matt Murdock, de dia e Ranger à noite.



Você acha que o cara acima é Matt Murdock de Charlie Cox?

Nesse caso, isso significa que seu personagem da Marvel, Matt Murdock, pode aparecer na sequência de “Homem-Aranha”.

Além disso, os fãs também acreditam que esta poderia ser uma foto de Murdock. Isso nos parece menos convincente.

Você acha que o homem à esquerda é Matt Murdock? Não nos sentimos convencidos.

Por que Murdock estaria em No Way Home?

No trailer, vemos Peter (Tom Holland) algemado e presumivelmente sob custódia policial. Ele foi acusado de matar Mysterio (Jake Gyllenhaal) no final de Spider-Man: Far From Home de 2019.



Peter definitivamente parece que precisa de um advogado no trailer de “No Way Home”.

Os fãs acham que Murdock poderia interpretar o advogado de Peter Parker (Tom Holland) no novo filme.

Afinal, Peter é do Queens e Murdoch comanda o Hell’s Kitchen. São algumas paradas rápidas de metrô (ou balanços do Spidey) para Peter.

Se um super-herói da Marvel precisa de um advogado e você tem a chance de usar Murdock, essa parece ser a oportunidade perfeita para uma festa divertida.

Podemos ver o retorno de Matt Murdock? Certamente é possível.





Charlie Cox como o Demolidor.



Em fevereiro, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, deu a entender que poderíamos “Talvez um dia“Você vê personagens como Jessica Jones e outros programas da Netflix entrarem no MCU um dia.

Eu mencionei o Mashable Em novembro de 2020Os direitos do Demolidor da Netflix remontam à Marvel. Em teoria, você poderia jogar a versão do personagem de Charlie Cox na caixa de areia MCU.

De todas as séries da Netflix Marvel, o Demolidor está entre as mais populares.

Quando o Insider participou de um evento em homenagem a Stan Lee da Marvel em outubro de 2019, Cox estava presente e mencionou a campanha “Salve o Demolidor” no palco para nossa surpresa.

Por enquanto, teremos que esperar para ver se o guarda mascarado pode aparecer no próximo filme.

“Homem-Aranha: No Way Home” será lançado nos cinemas em 17 de dezembro.