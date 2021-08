Os Dodgers entram com duas reivindicações de renúncia; Kershaw, Duffy para 60 Dias Illinois

Os Dodgers anunciaram na segunda-feira que reivindicaram o apanhador Anthony Bambom Das concessões dos anjos e da verdade Conner Green Das concessões dos Orioles. A fim de abrir um espaço na lista de 40 homens, Los Angeles mudou os canhotos Danny Duffy E Clayton Kershaw Para a lista de infectados 60 dias. O mínimo de “60 dias” nessas atribuições de IL para Duffy e Kershaw começa com sua colocação inicial em IL – 20 de julho para Duffy e 7 de julho para Kershaw. Duffy estará qualificado para retornar em 18 de setembro e Kershaw em 5 de setembro.

Bombom, 31, atingiu 0,213 / 0,302 / 0,347 em 88 jogos com os Angels nas últimas duas temporadas. Ele também marcou um tempo muito curto na liga com os Rays. Embora Bemboom não tenha acertado muito nos Majors com uma pequena amostra de jogos da carreira, ele atingiu 0,256 / 0,349 / 0,410 em partes de cinco temporadas Triple-A. Ele também tem uma excelente taxa de roubo de 35 por cento atrás da placa e foi creditado por ter marcas de enquadramento sólidas no Boletim de Beisebol, FanGraphs e Statcast.

Os anjos nomearam Bemboom para a missão no fim de semana ao reivindicar um outro apanhador Chad Wallach Das concessões dos Marlins. Bemboom irá agora para os Dodgers e fornecerá profundidade de especialista a um clube que acabou de negociar seus melhores jogadores em potencial. Kibert Ruiz No Max Scherzer/Tria Turner Vire para fora.

Green, de 26 anos, fez sua estreia na liga com os Orioles nesta temporada, mas foi atingido em 3 2/3 corridas. Blue Jays, Royals e Minor Cardinals anteriores renderam seis corridas em sete tacadas e deram cinco tacadas em um curto espaço de tempo com os O’s e tiveram o mesmo na Triple-A este ano (7,09 ERA em 20 quadros 2/3).

No entanto, Greene atingiu a média de quase 96 mph com seu aquecedor com os Orioles e postou golpes de swing poderosos e taxas de perseguição para os oponentes. Green tem sido um observador em potencial por vários anos, traçando 70 graus em seu aquecedor e 55 e 60 graus em seu turno (em uma escala de 20-80). Ele teve problemas de controle em toda a liga secundária (11,2% de taxa de caminhada), mas os Dodgers parecem fascinados por seu material bruto e podem ter suas próprias ideias sobre como maximizar seu potencial. Verde pode ser selecionado para o resto da temporada, mas estará fora das opções da liga secundária em 2022.

A notícia da mudança de Kershaw para IL por 60 dias não deve ser uma grande surpresa, depois que o técnico Dave Roberts disse recentemente que espera que o canhoto fique até setembro. No entanto, a transição de Duffy para IL por 60 dias é um pouco surpreendente. Gerente Geral, Royals Dayton Moore Ele disse pouco antes de negociar Duffy Para a família Dodgers, ele previu o retorno do pop sulista em meados de agosto. É claro que os Dodgers foram capazes de fazer sua própria avaliação dos médicos de Duffy e estavam cientes do perigo de uma ausência mais longa, mas provavelmente esperavam trazer Duffy de volta à pilha antes disso. Se o restante de sua reabilitação de flexores correr bem, Duffy ainda pode ser uma opção para as últimas semanas da temporada e um candidato na pós-temporada.