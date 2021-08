Os desenvolvedores de jogos chineses estão de olho em uma fatia de US $ 49 bilhões do mercado de hardware para jogos

Os jogadores visitam o estande do PlayStation da Sony na conferência anual China Joy Games em Xangai em 30 de julho de 2021. Arjun Kharbal | CNBC

Guangzhou, China – Há 14 anos, os consoles de videogame são os gostos de SonyE Microsoft E Nintendo É proibido na China. A proibição foi finalmente suspensa em 2014. Embora esses consoles estivessem disponíveis no chamado “mercado cinza” – locais que vendem hardware importado por um preço alto – a proibição tornou os jogos de computador e móveis mais populares. Desenvolvedores chineses, como gigantes Tencent E NeteaseEles se esforçaram para criar títulos de sucesso para essas plataformas durante mais de uma década de proibição. Agora as coisas estão mudando. Os gigantes da tecnologia da China, junto com uma nova geração de desenvolvedores de jogos, estão procurando capitalizar sobre o crescimento dos consoles de videogame na China e visar os jogadores estrangeiros que cresceram com esses dispositivos.

Para o mercado global, o console é enorme – quase 30% da receita. Mas na China é de apenas 1%, então há uma oportunidade potencialmente grande para um desenvolvedor de jogos de console na China. Daniel Ahmed | Analista Sênior, Nico Partners

Sony, Microsoft e Nintendo lançaram seus consoles de jogos de próxima geração na China. “Para o mercado global, o console é enorme – cerca de 30% da receita. Mas na China, é de apenas 1%, então há uma grande oportunidade potencial para um desenvolvedor de jogos para console na China”, disse Frank Mingbo Lee, fundador da Studio Surgical Scalpels disse, Um estúdio de jogos desenvolvido pela Tencent, para a CNBC. READ A IBM só permitirá que as vacinas completas retornem aos escritórios nos Estados Unidos a partir de 7 de setembro Studio Surgical Scalpels está fazendo um jogo de “tiro em primeira pessoa” baseado no espaço sideral chamado “Boundary” para PC da Sony, PlayStation 4 e PlayStation 5.

O tamanho do mercado de hardware e software de jogos na China era de US $ 1,84 bilhão em 2020 e deve chegar a US $ 2,46 bilhões em 2025, de acordo com a empresa de inteligência de mercado Nikko Partners. Mas isso foi ofuscado pela receita de jogos para celulares e PC. A receita de jogos móveis sozinha foi de US $ 29,2 bilhões em 2020. Globalmente, o mercado de hardware de jogos deve gerar US $ 49,2 bilhões em receitas, respondendo por 28% do mercado mundial de jogos, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Newzoo. É aqui que reside a oportunidade. “Embora os consoles tenham sido proibidos entre 2000 e 2014, estamos vendo um aumento na demanda de consoles na China e há um mercado maior para consoles fora do país”, disse Daniel Ahmed, analista-chefe da Niko Partners, à CNBC. Lee, um especialista da indústria de jogos, disse que o “Limite” foi projetado desde o “primeiro dia” para o mercado global, confirmando as ambições do desenvolvedor chinês. “Boundary” é apenas um dos vários brinquedos de alto nível que saíram da China. Outro jogo que está por vir é “Black Legend: Wukong”, desenvolvido pelo estúdio chinês Game Science.

A maior empresa de jogos do mundo, a Tencent, junto com a rival chinesa NetEase, está de olho no mercado de hardware de jogos. A NetEase lançou na quinta-feira um jogo de alto perfil chamado “Naraka: Bladepoint” – um jogo no estilo Battle Royale para 60 pessoas, como o popular jogo “Fortnite”. Hangzhou, que tem sede na China, está desenvolvendo o jogo para consoles, mas ainda não revelou sua data de lançamento. Em 2019, a NetEase abriu um grupo de jogos em Montreal, Canadá, para ajudar na expansão internacional e outro estúdio no Japão dedicado à produção de jogos no ano passado. Em entrevista à CNBC este mês, Hu Zhipeng, vice-presidente da NetEase, chamou o mercado de consoles de “muito atraente”. “Nosso estúdio Sakura no Japão e em Montreal se dedica ao desenvolvimento de jogos em consoles, com um terço da participação no mercado internacional detido pelos jogos de console”, disse Hu.