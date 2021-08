Os cientistas mediram o antigo campo magnético da Terra a partir de artefatos da Idade da Pedra

Força e direção da Terra campo magnético Mudou muito ao longo de milhares de anos. Os cientistas estão ansiosos para estudar seus padrões passados ​​para ver como o campo pode mudar no futuro – uma área muito vital de pesquisa, considerando que este escudo magnético nos protege dos danos da radiação cósmica.

No entanto, os instrumentos capazes de medir diretamente o campo magnético da Terra existem há quase 200 anos. Portanto, temos que recorrer a outras maneiras de rastreá-lo no tempo – incluindo, em um novo estudo, artefatos recuperados de um local na Jordânia, datando de cerca de 8.000-10000 anos (Neolítico ou Neolítico).

Esses itens – incluindo cerâmica e sílex queimado usados ​​para fazer outras ferramentas – são especiais porque sua fabricação envolvia sua exposição a temperaturas extremamente altas.

O processo de aquecimento e resfriamento subsequente causou alguns minerais e cristais dentro do artefato Interceptando um registro “congelado” Como era o campo magnético terrestre naquela época, fenômeno conhecido como residual ou magnetização residual.

“Esta é a primeira vez que blocos de pedra queimados de sítios pré-históricos foram usados ​​para reconstruir o campo magnético daquele período”, O arqueólogo Erez Ben Yosef diz: da Universidade de Tel Aviv em Israel.

“Trabalhar com este material estende as possibilidades de pesquisa por dezenas de milhares de anos, pois os humanos usavam ferramentas de sílex por um longo período de tempo antes da invenção da cerâmica.”

Local de escavação na Jordânia. (Thomas E. Levy)

Os pesquisadores analisaram 129 elementos diferentes no total, com base nisso trabalho anterior que avaliou a viabilidade de usar fragmentos de sílex como um guia para a força do campo magnético – algo que será extremamente útil para estudos futuros.

O que a equipe descobriu foi uma queda na força do campo magnético durante o tempo em que os artefatos estavam em uso, seguida por uma recuperação ao longo de algumas centenas de anos (não muito longo no grande esquema da história do planeta).

Com o campo magnético da Terra atualmente enfraquecendo ao longo do tempo – uma causa potencial de preocupação – é útil saber que isso já aconteceu antes, e não significa necessariamente que nossa bolha protetora desaparecerá nos próximos séculos.

“Os resultados do nosso estudo podem ser tranquilizadores: isso já aconteceu no passado,” A geofísica Lisa Tookes diz: Da Scripps Institution of Oceanography.

“Cerca de 7.600 anos atrás, a força do campo magnético era menor do que hoje, mas dentro de cerca de 600 anos, ele ganhou força e subiu novamente para níveis elevados.”

Acredita-se que o campo magnético do nosso planeta seja causado por correntes de convecção geradas pela rotação do ferro fundido e do níquel no núcleo externo da Terra, cerca de 3.000 quilômetros (1.864 milhas) no subsolo – mas não há muito que tenhamos certeza.

Algumas das perguntas não respondidas sobre este grande fenômeno se concentram em como exatamente o campo magnético está relacionado aos processos na mudança da atmosfera e do clima da Terra, e como cada um afeta o outro.

E embora os estudos geológicos nos permitam voltar no tempo em termos de rastreamento de mudanças no magnetismo da Terra, eles não oferecem a precisão em termos de tempo que a análise arqueológica oferece – como este último estudo demonstra.

“A essência e as origens do campo magnético permaneceram amplamente sem solução. Em nossa pesquisa, procuramos abrir um buraco neste grande mistério.” Ben Youssef diz.

A pesquisa foi publicada em PNAS.