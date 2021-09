Os californianos vão pagar os preços mais altos da gasolina no fim de semana do trabalho de todos os tempos

Motoristas da Califórnia vão pagar mais dinheiro neste fim de semana do Dia do Trabalho Gasolina Mais do que nunca nesta época do ano, segundo números do Automobile Club of California.

De acordo com o Automobile Club of America (AAA), o preço atual de US $ 4,39 o galão de gasolina regular na Califórnia é um novo recorde para o fim de semana do Dia do Trabalho, ante US $ 3,23 no ano passado. A média nacional atual é de US $ 3.184.

Jeffrey Spring, porta-voz do Automobile Club of California, disse à FOX Business que o preço médio anterior mais alto para o regular no fim de semana do Dia do Trabalho foi em 2012, quando estava em $ 4,16. Ele destacou que “naquele ano ocorreram alguns incêndios em refinarias na costa oeste, o que enfraqueceu a oferta, além dos altos preços do petróleo”.

Como o furacão IDA afeta os preços do gás

Spring disse que espera que as dores de cabeça para os californianos diminuam em breve, devido à queda na demanda esperada após o verão viajar por A temporada termina. Os preços também podem cair quando os postos de gasolina da Califórnia mudarem para sua mistura de inverno no início de novembro, que é cerca de 8-10 centavos mais barata por galão do que a mistura de verão, disse ele.

O preço médio do gás nos EUA continuou subindo desde o início do ano passado, fatalmente Furacão Ida A chegada a importantes áreas de refino na Costa do Golfo nos últimos dias levantou preocupações de que a escassez poderia elevar os preços. Nacionalmente, os preços subiram em média cerca de 5 centavos na semana passada.

AAA Ele disse à FOX Business Embora haja muito gás para circular, a dor não deve diminuir neste fim de semana em todo o país.

“Fora das áreas afetadas de Ida, há um suprimento abundante de gasolina para os motoristas de estrada nos feriados, que esperam pagar os preços mais caros da gasolina no fim de semana do Dia do Trabalho desde 2014”, disse o AAA.