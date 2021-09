Os alertas programados do Relógio do Google estão desativados para alguns usuários

Parece que para muitas pessoas por aí, o recurso de alarmes programados do Google Clock está completamente desabilitado com o bug que evita que alertas predefinidos sejam disparados. No verso desta edição, a lista da Play Store agora viu um arquivo Uma enxurrada de avaliações de 1 estrela de usuários insatisfeitos.

[Update 09/06]: O Google emitiu uma declaração por meio de Sujeito a / r / GooglePixel, com a possibilidade de que o problema do Google Clock quebrado seja resultado da integração do Spotify. Uma solução temporária é mudar para um dos bipes padrão no dispositivo para garantir que os alarmes programados disparem na hora certa:

Lamentamos que você tenha encontrado esse problema e agradecemos por relatá-lo. Identificamos uma correção e ela será lançada em breve. Enquanto isso, você pode alterar a configuração do som de alerta para Selecionar no som do dispositivo.

crescendo fio em / r / subreddit GooglePixel Observe que muitos dispositivos estavam pulando seus alarmes matinais ou não aparecendo como “próximos” em seus dispositivos Pixel. O problema também mostra quaisquer alarmes pré-programados como ‘perdidos’ logo após o alarme mencionado anteriormente ter sido programado para disparar (via Salada de andróide)

De acordo com o alto volume de avaliações negativas e 1 estrela restante na lista da Play Store para o aplicativo Google Clock, esses alarmes desativados estão afetando as pessoas por um período muito curto. No entanto, o problema não parece estar limitado apenas aos dispositivos Pixel. Reclamações de proprietários de dispositivos vêm dos maiores OEMs, incluindo OnePlus, Samsung e Xiaomi.

A maioria das reclamações vem de pessoas frustradas de que os alarmes do Relógio do Google estão quebrados e não disparam, levando a um despertar tardio e ao desprezo pelos empregadores. Enquanto contavam as histórias, no tópico original do subreddit Pixel, alguns mencionaram que, quando colocaram seus telefones virados para baixo no modo “Virar para Shh”, esse parece ser o motivo dos alertas perdidos. Isso indica que pode estar relacionado ao modo Não perturbe no dispositivo e que o Google Watch não substitui nenhuma configuração do sistema. Não está claro se isso é o que afeta os dispositivos de outros OEMs.

Felizmente, o Google está ciente do aplicativo de relógio quebrado com uma extensão Tema IssueTracker (gratuitamente XDA) observando que o problema foi “compartilhado com nossas equipes de produto e engenharia”. As atualizações serão compartilhadas “à medida que mais informações forem disponibilizadas”. Pelo menos até que uma solução apareça, pode valer a pena tentar um aplicativo de alarme diferente para ter 100% de certeza de que você está acordando na hora certa.

Mais na Google Play Store:

Confira 9to5Google no YouTube para mais notícias: