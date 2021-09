Os 12 grandes com foco em BYU, Cincinnati, Houston e UCF para expansão podem receber um convite para a liga este mês

BYU, Cincinnati, Houston e UCF surgiram como opções de expansão para o Big 12, e a liga pode estender os convites oficiais até o final deste mês, disseram fontes ao The Action Network.

“A liga decidiu se concentrar nesses quatro e, no momento, ninguém mais está sendo visado”, disse uma fonte.

BYU, Cincinnati, Houston e UCF poderiam se juntar ao Big 12 antes de deixar Oklahoma e Texas

Uma fonte disse que as quatro escolas provavelmente entrarão na liga antes mesmo de deixarem Oklahoma e Texas para a Securities and Exchange Commission. OU e Texas estão comprometidos em permanecer nos 12 grandes até 30 de junho de 2024. No entanto, os Sooners e os Longhorns podem sair mais cedo pagando uma taxa de saída mais alta ou chegando a um acordo com os 12 grandes.

Uma fonte da indústria disse que não se sabe se a adição de mais equipes – enquanto OU e Texas ainda são membros da liga – permitirá que Sooners e Longhorns cancelem seus contratos antes de 2024.

Os estatutos do Big 12 exigem que os membros avisem com pelo menos 18 meses de antecedência e paguem dois anos de distribuição de receita, cerca de US $ 80 milhões por escola. Para ingressar na SEC um ano antes do início da temporada de 2024, Oklahoma e Texas precisarão avisar o Big 12 até dezembro.

Em termos de novos membros para a liga, o Big 12 prefere adicionar membros de todos os esportes e não apenas membros do futebol, disse uma fonte.

“Não há uma data exata (quando os convites oficiais serão estendidos), mas acho melhor se isso acontecer em setembro, ao invés de mais tarde”, disse uma fonte. “Especialmente com esses quatro (BYU, Cincinnati, Houston, UCF).”

BYU é o principal alvo das 12 grandes, de acordo com fontes da Business Network

Fontes disseram que BYU é a melhor opção óbvia para os 12 grandes. Como os pumas são jogadores de futebol independentes, adicionar BYU “pode ​​ser menos complicado, mas eles têm muitos contratos de agendamento futuros (eles terão que descobrir isso com outras escolas). “

A BYU é membro da Conferência da Costa Oeste em esportes não relacionados ao futebol.

É possível que a BYU se junte ao Big 12 já na temporada de 2022, disseram as fontes, então as três equipes da conferência dos EUA – Cincinnati, Houston e UCF – só podem entrar um ou dois anos depois.

Para que Cincinnati, Houston e UCF deixem a AAC, eles devem fornecer um aviso prévio de 27 meses e pagar uma taxa de saída de US $ 10 milhões. No entanto, a UConn conseguiu deixar a AAC com apenas 12 meses de antecedência e pagar uma taxa de saída de US $ 17 milhões.

Outras escolas chegaram a um acordo para deixar outros sindicatos no início das últimas rodadas de reorganização da conferência, sem atender aos requisitos de saída contratados.

“Vejo tudo isso acontecendo mais cedo ou mais tarde”, disse uma fonte.

Boise, Memphis, SMU e USF. Também foram considerados

Depois da BYU, Cincinnati, Houston e UCF, as próximas quatro escolas que receberam mais atenção das 12 Grandes foram Boise State, Memphis, SMU e USF, de acordo com fontes.

Embora várias outras escolas tenham contatado as 12 Grandes sobre a adesão potencial, nenhuma universidade além dessas oito foi seriamente considerada.

Uma fonte disse que os 12 principais fatores que as 12 grandes consideram como candidatos à expansão são “audiência de TV, adequação ao futebol e certamente o tamanho do mercado é um fator”. “A marca do basquete masculino também é muito importante. The Big 12 é uma das melhores – senão a melhor liga de basquete do país.”

Uma fonte disse que a decisão do Big 12 foi baseada “75 por cento no sucesso do futebol (na escola) e 25 por cento do basquete (masculino)”.

Quinta-feira, O jornal Athletic noticiou pela primeira vez BYU, Cincinnati, Houston e UCF foram seriamente discutidos como candidatos para expansão no Big 12.

“Não há uma data específica (quando os convites serão estendidos)”, disse uma fonte. “Nós pegamos todos os quatro ao mesmo tempo ou BYU primeiro e os outros depois? Isso é algo a ser determinado. Não há respostas fáceis.”

Uma fonte disse que o Big 12 adicionando oito escolas para chegar a uma liga de 16 equipes não é uma possibilidade realista.

E uma fonte disse que adicionar apenas duas escolas – uma liga de 10 times sem Oklahoma e Texas – era “improvável”. “Dadas as circunstâncias da BYU como independente (futebol), ela a posiciona como a escolha óbvia nº 1. Ter que escolher apenas uma outra escola entre as outras três escolas (para uma liga de 10 times) está muito perto de chamá-la agora. Não seria uma decisão fácil. Além disso, acho que 12 é o número certo para nós. “