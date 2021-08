Oportunidades de ouro podem ser encontradas em Portugal

Foto cedida por Lisboa por Deansel & nbsp





Autor: Diego Camara, cofundador e parceiro, PTGoldenVisa

9 de agosto de 2021

Portugal tem uma longa história de aproximação do mundo. No século 15, o levantamento marítimo global do país mapeou as costas da África, Canadá, Ásia e Brasil, conectando continentes e culturas como nunca antes. Quinhentos anos depois que os primeiros exploradores partiram para o Oceano Atlântico, a diversidade está no centro de nossa cultura de boas-vindas e hospitalidade única. Em 2021, o mundo está mais perto do que nunca – e se a epidemia do vírus corona nos ensinou alguma coisa, é a confiabilidade de uma vida distante e global. Portugal tem uma história rica e é um dos melhores destinos turísticos da Europa.

A nossa comida deliciosa, praias fantásticas, campos de golfe e clima mediterrâneo invejável atraíram 28 milhões de visitantes a Portugal só em 2019. Cidades coloridas e prósperas como Porto e Lisboa – uma das capitais mais antigas da Europa, ao lado de Atenas – preenchem as montanhas verdes rurais do interior, é claro, com a areia dourada e a praia paradisíaca do mar azul no nosso Atlântico, portanto, o destino ideal para uma ilha. Portugal World Travel Awards (Madeira) Não é surpreendente que o destino (Lisboa) e o destino de praia (Algarve) pertençam aos locais. A Península Ibérica realmente tem de tudo.

Apesar da epidemia, a economia portuguesa cresceu 2 por cento até 2020. A estabilidade cambial, a elevada rentabilidade dos fundos imobiliários e de investimento locais e a oportunidade de diversificação de carteiras tornam Portugal um mercado muito atractivo para os investidores estrangeiros. O país tem um custo de vida muito baixo, que é considerado quase 30 por cento menor do que o Reino Unido, cinco a 10 por cento menor do que na Espanha, e o inglês é amplamente falado – cerca de 60 por cento da população é eficiente – criando um ambiente tranquilo internacional

Esquema de vistos de ouro de Portugal

O Sistema de Autorização de Residência em Portugal, também conhecido como Golden Visa, é um sistema que dá aos investidores o acesso à cidadania e cidadania portuguesa. Este é o único plano que permite aos investidores estrangeiros candidatarem-se à cidadania sem se deslocarem a si e às suas famílias: apenas têm de passar 14 dias em Portugal de dois em dois anos. Após cinco anos, os investidores podem solicitar a cidadania. O plano não só oferece um bom retorno sobre o investimento, mas também permite que os investidores garantam o futuro de suas famílias por gerações.

O passaporte português, que permite o acesso sem visto a mais de 170 países, é sempre muito poderoso e ideal para viagens. Ao fazer parte do espaço Schengen de Portugal, uma autorização de residência portuguesa oferece aos investidores a liberdade de se movimentarem livremente desde o primeiro dia e a oportunidade de iniciarem uma empresa em 25 países europeus.

Além disso, os investidores poderão usufruir dos hospitais públicos portugueses imediatamente após a aprovação do programa de autorização de residência, bem como o acesso às universidades europeias e ao mercado de trabalho. Candidatar-se a um visto de ouro português varia de oportunidades de negócios estimulantes a planos de longo prazo para aposentadoria e a próxima geração de educação e carreira – indivíduos com alto patrimônio líquido enfrentando barreiras que vêm com um passaporte fraco. Ou instabilidade política em seus próprios países.

Portugal é um dos sistemas de autorização de residência mais acessíveis da Europa. O programa Portuguese Gold Visa convida os investidores a candidatarem-se à cidadania em planos menos do que comparáveis, sem realocação para Espanha (10 anos) e Grécia (sete anos) e Portugal. O visto de ouro português é rápido, flexível – e acessível.

Opções de investimento: imóveis

A opção de investimento de visto de ouro mais popular é o mercado imobiliário. Pelo menos 0 280.000 de investimento em áreas remotas mais de 30 anos e deve ser renovado. O melhor retorno do investimento vem de uma das principais cidades de Portugal, como Lisboa ou Porto, onde um mínimo de investimento de 000 350.000 é necessário para se qualificar para um Golden Visa para ativos de 30 anos a serem renovados.

Essas propriedades são, em sua maioria, apartamentos bem localizados, com períodos curtos de aluguel direcionados aos turistas. A alta demanda por esse tipo de propriedade aumenta os preços em até 10% ao ano. Os investidores envolvidos no retorno do investimento são aconselhados a colocar seu dinheiro em novos ativos ou projetos não planejados nas principais cidades, onde o valor do capital pode aumentar em 15 por cento ao ano e a renda de aluguel pode chegar a cinco por cento ao ano. O investimento mínimo necessário para tal propriedade é de 500.000 €.

A forma de financiamento de investimentos

No entanto, os fundos de investimento estão se tornando populares como um caminho eficiente em termos de impostos, permitindo que o investimento seja diversificado e trazendo retornos de cerca de 5% a 7% ao ano. O investimento mínimo em fundos mútuos fechados elegíveis é de € 350.000. Esse caminho geralmente é para quem deseja investir em fundos, e gestores de fundos profissionais estão interessados ​​em investir seu dinheiro e diversificar seu investimento em vários projetos em vez de apenas um ativo.

Novas opções de investimento Gold Visa

Noventa e oito por cento dos candidatos são credenciados por fundos imobiliários ou de investimento. Não existem áreas cinzentas no regime de visto ouro português.

A partir de janeiro de 2022, investir em imóveis nas principais cidades e áreas costeiras para fins residenciais não será mais uma opção. O investimento imobiliário residencial apenas irá qualificar os investidores para os vistos ouro nas zonas do interior de Portugal e das ilhas (mínimo de € 500.000, ou € 350.000 e reestruturação). Os investidores interessados ​​em possuir um imóvel residencial próximo às grandes cidades ou áreas costeiras desejáveis ​​devem agir rapidamente, pois a demanda é alta.

Começando

A PTGoldenVisa é um prestador de serviços integrado para investidores estrangeiros em Portugal, proporcionando um serviço fiável e confidencial de ponta a ponta, através da nossa experiência em direito, economia e negócios internacionais. O nosso enfoque no programa português diferencia-nos de outras empresas Golden Visa – não somos o departamento de marketing que promove muitos projectos residenciais, mas sim a equipa que ajuda os clientes durante cinco anos completos até à obtenção da cidadania.

Estamos orgulhosos de ter uma taxa de aprovação de 100% para todas as inscrições enviadas – uma prova de nosso amplo conhecimento local. A nossa equipa irá orientá-lo através de aconselhamento de investimento, apoio jurídico, melhoria e representação fiscal, ligação com as autoridades portuguesas relativamente ao seu visto de cidadania e aconselhamento sobre todos os aspectos da sua presença pessoal e empresarial em Portugal. Se você deseja abrir uma conta em banco ou precisa de serviços de gestão de ativos, pode contar com nossa equipe para lhe oferecer honestidade e expertise.

Nosso serviço de investimento imobiliário é abrangente. Somos uma empresa imobiliária orientada para o cliente que oferece aos nossos investidores as oportunidades de investimento mais lucrativas e adequadas, desde moradias de luxo a joias arquitectónicas contemporâneas, desde piscinas privadas em atracções turísticas a modernos apartamentos no coração de Lisboa. Todos os seus requisitos de consultoria de visto de ouro serão atendidos, desde requisitos legais, serviços bancários, melhoria de impostos e gerenciamento de ativos. O amplo escopo de nossos serviços integrados diferencia nosso negócio – e é especializado.

Na nova natureza da vida global

Na PTGoldenVisa, temos feito tudo o que podemos para manter nossos serviços de controle de infecção – e estamos muito satisfeitos com os resultados. A operar habitualmente em escritórios em Portugal e no Dubai, alterámos a estrutura organizacional para permitir que os pedidos de autorização de residência sejam efectuados à distância. Entendemos a importância da escolha de investimento, por isso nossa prioridade é fornecer o máximo de informações possível para garantir que nossos clientes estejam seguros e confortáveis ​​com sua decisão.

Os clientes puderam avaliar os potenciais investimentos imobiliários por meio de vídeos detalhados, apresentações em 3D, passeios virtuais, localização e análise financeira e fluxos de vídeo ao vivo da propriedade. Para aqueles que se inscrevem por meio de fundos de investimento, temos um relacionamento integrado com os gestores de fundos. Também fornecemos serviços jurídicos online e podemos ajudá-lo a abrir contas bancárias remotamente com muitas opções de ajuda. Em 2020, já atendemos com sucesso mais de 150 clientes. A epidemia despertou o interesse em casas de férias para uso de investidores, especialmente a privacidade e a segurança que uma villa pode proporcionar. PTGoldenVisa facilita a proliferação de vilas luxuosas fora do plano nas proximidades das grandes cidades. Baixa oferta e alta demanda Esses esquemas oferecem uma valorização do capital de 15% ao ano.

A epidemia de COVID-19 trouxe, acima de tudo, instabilidade e incerteza para a economia e nossa vida social. Mais do que nunca, as pessoas estão repensando o futuro e vendo os vistos dourados como um caminho para a segurança e a proteção. Nosso programa de visto ouro está mais popular do que nunca. Embora o setor do turismo global tenha sido atingido por restrições de viagens, a valorização do capital imobiliário nas cidades de Portugal – 14 por cento no primeiro trimestre de 2021 – tornou o esquema Gold Visa um investimento mais seguro. Melhor rendimento, cultura fantástica e segurança futura o esperam. Portugal está à sua espera para recebê-lo.