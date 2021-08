Ofertas do Amazon Echo: Echo Show cai para pontuação baixa

Se você está procurando um novo dispositivo doméstico inteligente, a Amazon trouxe de volta um punhado de dispositivos Echo Show com seus preços baixos recorde esta semana. Você encontrará o Amazon Echo Show and Dot com 44% de desconto agora, com monitores inteligentes que oferecem alguns dos melhores preços até o momento.

O Amazon Echo Show 5 (1ª geração) teve muito poucos descontos desde seu lançamento em 2019, mas o corte de preço atual de $ 35 é o melhor negócio que vimos (Agora $ 44,99, era $ 79,99)

No entanto, a Amazon lançou uma versão mais recente do menor display inteligente, que é Amazon Echo Show 5 (2ª geração), no início deste ano. Ainda não vimos a queda de custo em relação ao preço de emissão de US $ 84,99. O corte de US $ 30 no preço sai do Echo Show 5 (2ª geração) em Preço recorde de $ 54,99.

Se você está procurando uma tela inteligente um pouco maior, Amazon Echo Show 8 (2ª geração) também está em Recorde de baixa $ 99,99. Este é o primeiro corte de preço que vimos desde o lançamento do Echo Show 8 no início deste ano e é bom. US $ 30 de desconto no preço original de US $ 129,99, economizando 23% no dispositivo mais recente da linha Echo Show 8.

Embora os negócios desta semana com a Echo não sejam tecnicamente os mais baixos de todos os tempos, eles também estão atingindo o alto-falante inteligente Echo Dot. Você o encontrará por US $ 34,99 agora, US $ 15 por US $ 49,99 para MSRP. Esse preço caiu para $ 29,99 no passado, então você está gastando apenas $ 5 extras a mais do que o recorde aqui.

Você está fora dos Estados Unidos? Role para baixo para um arquivo Melhores ofertas Amazon Echo Na sua área.

Melhores ofertas do Amazon Echo Show de hoje

Amazon Echo Dot (4ª geração): US $ 49.99 $ 34,99 na Amazon

Economize $ 15 – O Amazon Echo Dot estava apenas $ 5 mais barato, o que faz com que este desconto de 30% na Amazon valha a pena dar uma olhada. Este modelo só chegou a US $ 40 desde o Prime Day, então se você perdeu os descontos no início do ano, você tem outra chance de economizar esta semana.

Ver oferta

Amazon Echo Show 5 (1ª geração): $ 79,99 USD. $ 44,99 na Amazon

Economize $ 35 – O Amazon Echo Show 5 de 2019 está à venda na Amazon por apenas US $ 44,99. Este é o preço mais baixo que já vimos cair nesta oferta e não vimos aquela economia de $ 35 desde fevereiro. Esta oferta está disponível atualmente em preto e prata, então se você está procurando por um display doméstico inteligente e compacto, você vai querer comprar esta oferta antes que seja tarde demais.

Ver oferta

Amazon Echo Show 5 (2ª geração): $ 84,99 $ 54,99 na Amazon

Economize $ 30- O novo 2021 Echo Show 5 está sendo vendido por apenas US $ 54,99. Isso representa uma economia impressionante de US $ 30 neste dispositivo mais recente e também é o primeiro desconto que vimos desde seu lançamento em junho. Este display inteligente de 5 polegadas acessível oferece uma nova câmera aprimorada, o que significa que a qualidade das chamadas de vídeo está um passo acima de seu antecessor. Disponível em três cores diferentes, incluindo o novo azul elegante e apenas US $ 10 a mais no modelo 2019 – é um ótimo negócio. READ O trailer abandonado do PS5 não aparece enquanto a caixa azul relata problemas técnicos Ver oferta

Amazon Echo Show 8 (2ª geração): $ 129,99 $ 99,99 na Amazon

Economize $ 30- A Amazon acaba de cortar o preço do novo Echo Show 8 para apenas US $ 99,99. Esta é a primeira vez que vimos o novo dispositivo à venda e é uma grande oportunidade de comprar uma tela inicial inteligente totalmente nova por menos de US $ 100. Com uma câmera superior de 13 MP e processador mais rápido, o Echo Show 8 (2ª geração) de 8 polegadas (2ª geração) é um grande passo à frente da primeira geração. Se você está procurando um novo display doméstico inteligente com todos os recursos mais recentes do Alexa, vale a pena conferir esta oferta do Echo Show 8.

Mais programas Amazon Echo

Coletamos todos os arquivos Melhores preços e ofertas da Amazon Echo Portanto, não há necessidade disso.