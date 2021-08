Ofertas de férias nos Açores a partir de 215pp

Foi concedida autorização para viagens não isoladas às ilhas portuguesas dos Açores, como um importante incentivo de férias para os britânicos.

Como essas mudanças entram em vigor a partir de segunda-feira, mais sete lugares foram adicionados à lista Green Travel ontem.

2 Os Açores estão agora na lista verde – uma ótima notícia para os veranistas Obrigado: Alami

O anúncio abre lugares onde não há isolamento para Sunny Asos, já que os britânicos viajam para países da lista verde, exigindo um teste negativo antes de retornar ao Reino Unido e um teste PCR dois dias após seu retorno.

Com as suas praias negras, fontes termais e recantos isolados no Atlântico, as nove ilhas vulcânicas dos Açores fazem-no sentir como se tivesse ido a uma galeria de cinema.

Muitas pessoas são atraídas para os Açores para a observação de baleias e para a vida marinha em redor das ilhas, sendo frequentemente referido como Havai na Europa.

Felizmente, ele não veio com voos de longo curso e passagens aéreas caras.

Aqui estão algumas ofertas de grande valor que você pode conseguir se for rápido.

No mirante do Pico du Ferro avistam-se os gêiseres e o espetacular lago groove.

Custa cinco euros para percorrer os caminhos arborizados dos jardins botânicos, onde poderá encontrar castelos e uma bela vida selvagem de todo o mundo.

Você terá a oportunidade de nadar em uma grande fonte termal e em fontes termais naturais.

Juntamente com os Açores, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Lituânia, Suíça e Liechtenstein também foram adicionados à lista verde para viagens não isoladas.

2 Os Açores têm incríveis piscinas naturais e esfinges Obrigado: Alami

