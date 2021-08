Amanda Weiser: Muitos fatores motivam os sul-africanos a buscar pastagens mais verdes. Mudanças nas exigências de imigração de Portugal e a incapacidade de acessar fundos de pensão para financiar a operação complicaram a imigração para o país. Portugal tem sido o destino preferido com o Golden Visa. No entanto, as mudanças imediatas que afetam o Golden Visa agora exigem o Plano B.

Eu sou Amanda Wiser, hoje estamos nos associando a Stuart Ferguson, diretor da 12 Star Capital. [move to] Um objetivo alternativo. Stuart, você pode começar explicando para nós o que é um Golden Visa.

Comece Ferguson: sim. Em primeiro lugar, Portugal é realmente um assunto quente nesta altura. Os sul-africanos ressoam em Portugal e, claro, existem muitos grandes promotores imobiliários sul-africanos que são excepcionalmente ativos em Portugal.

Um pouco sobre o programa Golden Visa. O Golden Visa foi lançado em 2012 como um programa para atrair investidores estrangeiros que procuram uma residência alternativa em Portugal. Um facto interessante é que desde o início do projecto 6 mil milhões de euros foram angariados directamente pelos residentes alternativos portugueses.

Uma coisa que torna o Golden Visa tão único e atraente para os sul-africanos é que você pode incluir filhos e pais [if] Você pode provar que eles dependem, e [you have] Capacidade de trabalhar e viver em Portugal. A outra coisa única sobre o programa Golden Visa é que isso leva à cidadania. O Golden Visa permite que os sul-africanos viajem livremente pela União Europeia [European Union], Este é um grande benefício para aqueles em ‘Green Mamba’ [South African] Passaporte.

Amanda Weiser: Quais são as mudanças propostas nos requisitos de visto?

Comece Ferguson: Amanda, como você sabe, esses planos de residência estão mudando. É claro que a UE, um órgão regulador, monitora de perto esses planos. Uma das razões pelas quais estamos tão fascinados e gostamos do programa Português Golden Visa é que ele é altamente regulamentado.

Para estimular o investimento em infraestrutura, algumas das mudanças propostas, que entrarão em vigor em janeiro do próximo ano, exigirão o desvio de capital estrangeiro para áreas mais remotas.

A iniciativa visa incentivar o investimento fora de hotspots como Lisboa, Porto, Alcarve e Costa de Prata. O capital investidor para quem investe em imobiliário direto será desviado para o interior menos povoado de Portugal, como os Açores e a Madeira, locais ainda mais fantásticos.

A outra razão para esta alteração, nomeadamente das autoridades portuguesas, é que pretendem garantir que não cometeram erros do lado dos requisitos regulamentares monitorizados pela Comissão Europeia. Então, sim, são mudanças propostas.

Amanda Weiser: Pode explicar um pouco como essas mudanças vão afetar os sul-africanos que querem se estabelecer em Portugal?

Comece Ferguson: Em primeiro lugar, quem investe directamente na propriedade como mecanismo para facilitar o Golden Visa deixa de ter a possibilidade de investir em áreas metropolitanas como Lisboa e Porto. Eles serão forçados a investir em estruturas de propriedade de propriedade localizadas nas áreas mais remotas.

Para quem investe através de uma estrutura financeira, o mecanismo em que apostamos é aumentar o intervalo de investimento de 350.000 € para 500.000. 350.000 nível de entrada por meio de fundo de private equity.

Amanda Weiser: Stuart, você pode nos explicar como esses fundos são estruturados?

Comece Ferguson: Amanda, estamos tentando identificar um grande investimento em ativos que terá uma repercussão entre os sul-africanos. Através de muitas diligências no terreno em Portugal, o nosso gestor de fundos escolhido recomendou a Fundbox. [look to] Capital social.

O capital social é um meio pelo qual os sul-africanos podem investir em Portugal.

Como mencionei, os gestores dos fundos são a Fundbox e o banco de valores mobiliários é o Banco Invest. Então, aparentemente a partir de um recurso de caixa de fundos, esta é a estratégia de investimento mais simplificada para os sul-africanos.

Amanda Weiser: Dadas suas recomendações, essas mudanças estão de acordo com o ambiente atual e os requisitos de imigração do Govt-19?

Comece Ferguson: Em primeiro lugar, Amanda, Govind gerou muito interesse. Claro, o que aconteceu no passado [few] Semanas na África do Sul despertaram grande interesse em Portugal, um Projeto B e um Rand Hedge. Mas o maior problema de Govt é que não temos capacidade para viajar, por isso, tentar identificar uma propriedade tornou-se muito difícil. Desta vez, investindo por meio de um mecanismo financeiro [that is] Muito organizado [with] Grandes mudanças permitem que as pessoas tomem uma decisão firme antes das mudanças de janeiro.

Amanda Weiser: Se você diz que haverá mudanças em janeiro do próximo ano, o que os sul-africanos devem fazer agora para manter as regras antigas?

Comece Ferguson: Amanda, É um longo processo para ativar o Golden Visa. O primeiro passo é se envolver com uma empresa de imigração em Portugal. Usamos uma empresa chamada Dixcord, que então aborda o gerente financeiro. Paralelamente, estamos a começar a abrir uma conta em banco português. O investidor deve se registrar junto às autoridades fiscais locais e há um componente de assinatura.

A partir do recurso de call-to-action, gostaríamos de ver os sul-africanos se inscreverem no fundo até novembro para garantir que possam cumprir o prazo de janeiro.

Amanda Weiser: Obrigado. É Stuart Ferguson, diretor da 12 Star Capital.

