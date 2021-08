Obituário de Nancy Griffith | Música folclórica

Amada por outros artistas e por um fiel exército de fãs, Nancy Griffiths, que morreu aos 68 anos, exemplifica um estilo de narrativa musical com sabor literário, focando nos pequenos detalhes da vida de seus personagens. canções como Amor às cinco e às dezoito E Rodovia da Costa do Golfo Os jogos se tornaram permanentes no cânone popular (Griffith descreveu sua música como “folkcapable”), e o prêmio Grammy que ela ganhou por seu álbum Other Sounds, Other Rooms em 1994 parecia ser uma recompensa há muito esperada por seu corpo de trabalho cuidadosamente coreografado.

Enquanto este álbum consistia em cópias de canções de outras pessoas, outros artistas apreciaram a qualidade de seu próprio material. Love at the Five and Dime, do álbum de Griffith The Last of the True Believers (1986), foi um hit country indicado ao Grammy com Kathy Mattia, enquanto Emmylou Harris e Willie Nelson Rodovia Rica Costa do Golfo No álbum Harris Deutts (1990). Susie Bogos ficou entre os 10 melhores países com Griffith avião saindo.

Astuto selecionador de canções, Griffith foi o primeiro artista a gravar Julie Gold De uma distância, e deu um Top 10 na Irlanda, embora Bette Midler tenha feito isso golpe massivo With Her em 1990. As capas de álbum menos bem-sucedidas, Other Voices, Too (A Journey Back to Abundance), lançado em 1998, foi acompanhado pelo livro, Other Voices of Nancy Griffiths – A Personal History of Popular Music.

Griffith, o caçula de três filhos, nasceu em uma pequena cidade perto de San Antonio Seguin, Texas. Seu pai, Marilyn, era livreiro. Ele também cantou no Barbershop Quartets e foi um fã de música folk tradicional que apresentou Nancy à música de Caroline Hester dos anos 1960. Sua esposa, Rollin (nascida Stroesser) trabalhava como corretora imobiliária. Seus pais se mudaram para Austin durante sua infância antes de se divorciar em 1960. Griffiths descreveu sua família como “realmente disfuncional” e sua música sementes ruins, do álbum Intersection (2012), foi endereçada ao pai dela, e incluiu as falas “Bad seed, há escuridão que eu não posso esconder … Tanta dor que eu não consigo ficar.”

Nancy Griffiths no palco em Los Angeles em 1994. Foto: Sherry Ryan Barnett / Getty Images

Ela aprendeu a tocar guitarra assistindo a uma série de TV na PBS apresentada por Laura Weber e começou a escrever suas próprias canções. Sua primeira apresentação foi no Red Lion Club em Austin, quando ela tinha 12 anos Odetta Como uma de suas principais influências, ela se definiu dizendo: “Você tira muito de Woody Guthrie e muito de Loretta Lynn, você a supera e sai como Nancy Griffith.”

Ela lembrou que ficou profundamente comovida ao ver seus colegas texanos Zandt cities Ele se apresenta, canta sua música Vale TecumsehA narrativa gentil e meticulosamente desenhada que se tornaria uma marca registrada de seu trabalho.

Ela tocou em clubes enquanto ganhava suas qualificações acadêmicas, se formou em educação pela Universidade do Texas e se tornou professora de jardim de infância. Em 1978, ela lançou seu álbum de estreia, There Light Beyond This Woods, pelo selo local de Austin BF Deal. a Título da música Ela identificou algumas de suas características básicas. Era uma história assustadora e nostálgica sobre dois amigos de infância que seguiram caminhos diferentes na vida, e incluía uma referência a um menino chamado John, que era seu namorado no colégio, mas morreu em um acidente de motocicleta. Também em 1978 ela ganhou o concurso New Folk no Kerrville Folk Festival.

Ela fez mais três álbuns para as gravadoras independentes Featherbed e Philo, o último dos quais foi indicado ao Grammy The Last of the True Believers, antes de se mudar para Nashville em 1985. Sua chegada lá coincidiu com um boom dos chamados artistas do “novo country” , incluindo Steve Earle e Lyle Lovett, embora ela insista que não pertence a essa categoria. Ela assinou um contrato com uma grande gravadora, MCA, para o qual gravou um quarteto de álbuns, incluindo Lone Star State of Mind (1987), que alcançou 23 na parada dos EUA e deu a ela um top 40 do país com caminho de endereçoe Little Love Affairs (1988), que ficou em 27º lugar na parada estadual.

Griffith montou a famosa Blue Moon Orchestra, que acompanha há mais de uma década. Os álbuns Storms (1989) e Late Night Grande Hotel (1991), produzidos pelo produtor de rock Glenn Jones, Rod Argent e Peter Van Hook, respectivamente, têm atraído algumas críticas dos fundamentalistas por atingirem um público mais mainstream.

Em 1993, ela mudou-se para a marca Elektra, onde estava desfrutando de seu maior nível de sucesso. Other Voices, Other Rooms (1993) pegou emprestado o título do primeiro romance de Truman Capote e foi uma coleção de canções para escritores que a inspiraram, incluindo Guthrie, Van Zandt, Bob Dylan, Janis Ian e John Bringe contou com a participação de Dylan, Brian, Hester, Emilio Harris e Iris Dement.

Sucesso adicional se seguiu com Flyer (1994), que atingiu o top 50 nos EUA e alcançou o 20º lugar no Reino Unido, embora edições posteriores tenham visto seu declínio nas vendas.

Griffiths sofria de problemas de saúde. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 1996 e câncer de tireoide em 1998. A contratura de Dupuytren fez com que ela perdesse a flexibilidade dos dedos.

Ela era casada com um cantor e compositor do Texas Eric Taylor De 1976 até o divórcio em 1982.

Taylor serviu no Vietnã e, em 2000, Griffiths visitou o Vietnã e o Camboja com a Fundação de Veteranos do Vietnã. O Vietnã foi tema de várias canções de seu último álbum, The Clock Without Hands de Electra (2001), em homenagem a um romance de Carson McCullers.

Ela gravou mais quatro álbuns, o último deles é Intersection, gravado em sua casa em Nashville com Pete, Maura Kennedy e o percussionista Pat McInerney. Duas de suas canções Venha para o mississippi E Bethlehem Steel Reflete alguns dos interesses sociais e políticos de Griffith.