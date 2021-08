O Universo em Expansão de Kacey Musgraves – The New York Times

Musgraves criou o single “Star-Crossed” para uma pessoa – “Eu faço álbuns para mim mesma”, disse ela -, mas agora que acabou, o processo de vendê-lo, e ela mesma, está começando. A música pode não ser muito maior do que isso, mas o orçamento de marketing parece otimizado. Há o filme que acompanha “Star-Crossed”, para o qual o herói de “RuPaul’s Drag Race” Simon, a TikToker recrutou Tweet incorporar Eugene Levy. Ela vende lágrimas pegajosas com a marca Musgraves e guardanapos bordados para preparar seus fãs para a temporada que ela chama de “Sad Girl Fall”. recentemente começou Uma conta TikTok contraditória É sinalizado com uma frase autocrítica de “garotas malvadas”: “Ela nem vem aqui”. Em sua primeira postagem, Musgraves está sorrindo em câmera lenta e sorrindo antes de cobrir a lente da câmera com a mão. Legenda: “O momento que ninguém esperava.”

Apesar de todos os andaimes industriais construídos em torno de seu amigo, os próprios Musgraves parecem inalterados, disse Osborne, que conhece Musgraves desde que eles eram “ramen quebrados”. “Eu esqueço o tempo todo que Casey é realmente famoso até que saímos e nos tornamos um estranho”, disse ele. Eu perguntei a ele o que ele sabe sobre ela e o que o público não sabe, e ele estava ansioso para se opor à percepção que vira flutuando no Twitter de que ela poderia estar nervosa ou com frio.

Em primeiro lugar, ele disse: “Se um homem se comportar dessa maneira, será considerado maravilhoso e misterioso.” Em segundo lugar, Musgraves sabe que é um amigo leal, mas também é alérgico a fingimentos. Ela simplesmente não tem “status de estrela pop” em seu ajuste emocional. “Eu nunca vi Casey fingir se sentir de uma maneira que ela não sente”, disse ele. “Ela usa o coração na manga.”

O feed de Musgraves no Instagram recentemente se iluminou com fotos calorosas de seu novo namorado, Cole Schafer, um poeta que escreve sob o nome de January Black. Eles se conheceram quando se espionaram em um restaurante lotado. “Ele não sabia quem eu era, o que eu amava”, disse Musgraves. No entanto, os paparazzi a estavam conhecendo cada vez mais. “Um bando de marmanjos saiu suando tentando acompanhar você na calçada”, disse ela. “Parece muito predatório.” Musgraves ainda está navegando como se tornar uma estrela maior sem se sentir como o centro do universo. “Às vezes fico confusa sobre o quão egoísta sou como artista”, disse ela suavemente. “Eu sinto que sou eu.”

Apenas nos últimos anos Musgraves desenvolveu uma forma de ansiedade de desempenho, um leve pânico que aumenta quando a atenção se volta para eles inesperadamente. Isso se tornou realidade em 2019, quando ela estava filmando sua própria festa de Natal, e ela foi automaticamente solicitada a se apresentar para a câmera e trazer à tona sua lembrança favorita do feriado.

“Não consegui responder o que deve ser a pergunta mais fácil do mundo”, disse ela. “Eu não conseguia pronunciar nenhuma palavra. Meu coração estava disparado. Tudo começou suando. Às vezes, quando ela está dormindo, ela tem esse sonho de tensão, que ela está sendo chamada para um estágio distante, e ela não consegue chegar lá a tempo. “E eu fico tipo” – ela jura de frustração – “Eles ‘ está chamando meu nome! “