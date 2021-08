O Twitter muda o design depois que os usuários dizem que estão com dor de cabeça

foto : Lionel Bonaventure / AFP ( Getty Images )

Poucos dias após seu lançamento, algumas novas alterações de design visam torná-lo mais acessível, O Twitter está de volta à prancheta, e por um bom motivo. As escolhas de design estavam machucando os olhos de alguns usuários e dando-lhes dores de cabeça.

Twitter na sexta-feira anunciar Ele estava fazendo alterações no contraste de seus novos botões para acomodar pessoas com sensibilidades sensoriais. A empresa tem recebido diversas reclamações de usuários sobre como esta nova ocorrência Opções de Design-Que inclui A nova fonte do Chirp, cores e botões com maior contraste, menos planos de fundo em tons de cinza e menos linhas separadoras – afetaram essas fontes nos últimos dias.

Um usuário autista disse à empresa que remover as linhas divisórias e tornar suas cores e botões de alto contraste tornava o site “extremamente desconfortável”.

“Como uma pessoa autista, remover fontes e mudar para alto contraste torna o uso do site muito desconfortável agora,” MxKelsieSkye disse. “A fonte também aparece bem quando eu olho de perto, mas por algum motivo minha visão fica embaçada quanto mais uso o site. Espero que seja um beta ruim.”

Outro usuário disse Ele não sabia ler Chirp estremeceu e não soube o que fazer quando seu telefone atualizou o aplicativo com o novo design. Outros mencionaram que têm problemas de saúde e agora Não consigo ler o Twitter sem ficar com dor de cabeça.

“The new typeface worsens my astigmatism. I cannot read without having a headache. My systems typeface is tailored for my eyesight,” Twitter user _ psot escreveu.

No início da semana, a empresa Solicitação de usuários Para informá-los se eles têm dores de cabeça, enxaquecas ou fadiga ocular devido à nova linha . Na época, o Twitter também reconheceu que estava enfrentando alguns erros de renderização e estava trabalhando para resolvê-los.

A empresa confirmou que ouve os comentários dos usuários sobre as atualizações de design e está rastreando os comentários.

“Estamos fazendo alterações de contraste em todos os botões para torná-lo mais fácil para os olhos, porque você nos disse que o novo visual não é confortável para pessoas com sensibilidade sensorial”, disse o Twitter por meio de seu site. Acesso ao Twitter Conta de sexta-feira.

Alex Haggard, membro fundador da T Ele lista desativada, observa que as novas mudanças de design do Twitter são um exemplo de que a acessibilidade não é única. Na verdade, como o TechCrunch aponta, país especialista Essa personalização, como permitir que os usuários alterem o contraste e a fonte de acordo com suas necessidades, é a melhor maneira de tornar os sites acessíveis.

“Este é um ótimo exemplo de como algumas necessidades de acesso podem rotineiramente se concentrar em outras dentro de processos ‘acessíveis’!” Abatido Ela disse. “Sabe-se que o alto contraste é inacessível para muitas pessoas que são sensíveis à luz e aquelas com dor crônica.”

O Gizmodo entrou em contato com o Twitter para comentários adicionais sobre o anúncio de mudanças no design no sábado, mas não recebemos uma resposta até o momento. Faremos questão de atualizar este blog se recebermos uma resposta.

Em um comunicado ao TechCrunch, o Twitter disse que solicitou feedback de pessoas com deficiência durante todo o processo de criação de um novo design.

“No entanto, as pessoas têm preferências e necessidades diferentes e continuaremos acompanhando o feedback e melhorando a experiência”, disse a empresa. “Sabemos que podemos obter mais feedback no futuro e vamos trabalhar para que isso aconteça”.