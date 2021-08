O Twitter está mudando o contraste dos botões novamente após reclamações de cansaço visual

O Twitter redefine o contraste em seus botões após comentários sobre ele Atualizações de design do início desta semana. algumas pessoas informado Tensão ocular, dores de cabeça e enxaqueca devido ao alto contraste visual nas cores dos botões e links, além da nova fonte Chirp.

Estamos fazendo alterações de contraste em todos os botões para torná-lo mais fácil para os olhos, porque você nos disse que o novo visual não é confortável para pessoas com sensibilidades sensoriais. Nós ouvimos e repetimos. – Acessibilidade ao Twitter (@ TwitterA11y) 13 de agosto de 2021

As mudanças, por outro lado, também incluíram um botão preto de seguir que aparece se você não está seguindo alguém, confundindo muitos que costumavam ser diferentes. Ainda não está claro se essa mudança será revertida.

Como de costume, sempre que um site popular muda de design, a recepção imediata das mudanças do Twitter foi confusa. É possível que alguns usuários do Twitter tenham se acostumado com a atualização com o tempo. Mas para aqueles que dizem que o novo design lhes causou sofrimento, a mudança destacou um problema comum com a acessibilidade online: a falta de escolha.

Acessibilidade não é tamanho único; Um recurso que torna um site mais acessível para uma pessoa pode dificultar seu uso por outra pessoa. O alto contraste costuma ser útil para pessoas com baixa visão ou daltonismo, mas pode ser doloroso para pessoas que são sensíveis a cores brilhantes ou luz.

Este é um ótimo exemplo de como algumas necessidades de acesso podem se concentrar rotineiramente em outras dentro de processos “acessíveis”! O alto contraste é notoriamente indisponível para muitas pessoas que são sensíveis à luz e aquelas com dor crônica. https://t.co/c1AQNkMvC0 – Alex Haggard (eles / eles) (@alexhaagaard) 11 de agosto de 2021

Não existe uma única opção acessível para a interface do Twitter. A melhor acessibilidade vem da flexibilidade, permitindo que os usuários escolham as opções que funcionam melhor para eles. O Twitter atualmente tem alternadores em seu menu de acessibilidade para configurações como aumentar o contraste de cores e reduzir o movimento, bem como configurações de exibição que permitem que as pessoas escolham entre temas claros e escuros ou dimensionar tamanhos de texto.

Isso pode evitar muitos problemas se os usuários tiverem opções mais granulares e puderem selecionar o nível de contraste que funciona para eles, em vez de ter que esperar no Twitter por mudanças gerais. O Twitter não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas sua conta @ TwitterA11y respondeu solicitando comentários sobre mudanças.