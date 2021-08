O tubarão fino pode ser o primeiro caso confirmado de reprodução assexuada em uma espécie

uma Tubarão Nasceu em Itália Acquario Cala Gonone pode ser o primeiro caso de reprodução assexuada oceano.

As instalações da Sardenha afirmam que a fêmea de tubarão-liso “Espera” nasceu em um tanque com apenas fêmeas.

“# Ispera, uma fêmea de tubarão Palumbo, nasceu, provavelmente de partenogênese, ou seja, sem a intervenção do macho,” escreveu no facebookDe acordo com uma tradução do post do Google. “A mãe vive na grande superfície da bacia com outro espécime feminino. Se confirmado por análise de DNA, este seria o primeiro cruzamento documentado de Mostelus Mostelus no mundo. O nome escolhido para os filhotes, na Sardenha significa esperança e nascimento. [COVID-19] A era é definitivamente. “

Acquario Cala Gonone disse na seção de comentários que ainda está esperando DNA Um teste para confirmar esta afirmação.

A organização cita partenogênese, um processo em que o desenvolvimento dos gametas femininos ocorre sem fertilização pelos espermatozoides, De acordo com a Enciclopédia Britânica.

National Geographic explicado As formas de partenogênese incluem mistura espontânea e apomixia.

Na mistura espontânea, pequenas células chamadas corpos polares – também produzidas por meiose no ovo – podem se fundir com um ovo para produzir descendentes que se parecem com a mãe, mas não são clones exatos.

Na Apomixis, as células reprodutivas se reproduzem por meio da mitose, formando descendentes geneticamente idênticos.

Partenogênese ou “nascimentos virgens” foram observados anteriormente em dezenas de espécies, incluindo plantas, insetos, répteis, pássaros, peixes e também outros tubarões.

A revista se referia ao caso de um tubarão-zebra chamado Leoni que chocou seus cuidadores Austrália Aquário Reef HQ quando ela deu à luz em 2016.

“Um dos mecanismos mais comuns que permitem esse tipo de reprodução é aquele em que o óvulo é fecundado por outro óvulo ainda imaturo, que na verdade funciona como um espermatozóide. E a partenogênese pode ser facultativa em espécies que normalmente se reproduzem sexualmente, como é É o caso de alguns répteis, peixes e até pássaros, e pode ser preferido em populações de densidade muito baixa, onde as fêmeas não têm muita chance de encontrar seu parceiro ”, escreveu Acquario Cala Gonone.

“Vai ser assim descoberta científica De grande interesse, pois pode abrir caminho para pesquisas que visem verificar se a partenogênese é um processo que Palombes utiliza até na natureza. “irá mantê-lo informado!”

Enquanto o tubarão cachorro-liso Mustelus Mustelus da família Triakidae prefere regiões temperadas do Atlântico oriental – incluindo o Reino Unido, Mediterrâneo, Marrocos, Ilhas Canárias, Açores e Madeira, O Shark Research Institute explica, Também foi encontrado de Angola à África do Sul e na costa do Oceano Índico.

O tubarão marrom-acinzentado às vezes é coberto de manchas escuras e parece esguio, com cabeça curta, focinho e olhos grandes e próximos.

Ao nascer, os tubarões têm apenas 1,3 metro de comprimento e os tubarões machos pelo menos 5,6 metros de comprimento e as fêmeas atingem pelo menos 1,4 metro.