O Smart Concept nº 1 chega a Munique como um crossover elétrico não muito pequeno

Foi no Salão do Automóvel de Frankfurt de 2005 que a Smart estava originalmente brincando com a ideia de um crossover, revelando o conceito Formore. No entanto, o carro pequeno mecanicamente relacionado ao Mercedes GLK nunca viu a luz do dia devido aos obstáculos financeiros enfrentados pela extinta DaimlerChrysler. Avançando para setembro de 2021, o Smart Crossover está de volta.

As coisas mudaram muito em comparação com 16 anos atrás Smart é agora uma joint venture 50:50 entre Daimler e Geely Para ativar o fabricante de carros da cidade em dificuldades. O conceito nº 1 revelado hoje não apenas sinaliza um futuro para os veículos elétricos, mas também destaca o objetivo do Smart de lançar veículos muito maiores do que os pequenos ForTwo e ForFour.

Quão grande é isso? Com 4,29 metros (168,9 polegadas) de comprimento, 1,91 metros (75,1 polegadas) de largura e 1,70 metros (67 polegadas) de altura, o novo conceito de crossover inteligente é tão grande quanto o Mini Country Man. Sendo desenvolvido a partir do zero como um modelo apenas EV com saliências dianteiras e traseiras curtas, apresenta uma distância entre eixos notavelmente longa para seu tamanho compacto, de 2,75 metros (108,2 pol.).

O pequeno crossover elétrico ocupará um terceiro banco traseiro na forma de produção para sinalizar as intenções da Smart de vender carros em segmentos superiores. Outras especificações técnicas além do tamanho e configuração dos bancos não foram reveladas, mas nem é preciso dizer que essas portas traseiras tipo tesoura são para o show car em Munique.

Projetado pela Daimler e definido para ser construído com base na Geely Sustainable Experience Architecture (SEA), o # 1 Concept anda em enormes rodas de 21 polegadas e apresenta barras de luz LED na frente e atrás. Parece fundamentalmente diferente de todos os carros inteligentes que vieram antes dele, especialmente por dentro, onde uma enorme tela sensível ao toque de 12,8 polegadas domina a cabine minimalista.

A tecnologia de carregamento rápido e atualizações over-the-air são prometidas, junto com um sistema de infoentretenimento de longo alcance de próxima geração. Smart também diz que a versão de produção se beneficiará do “nível mais alto de manuseio dinâmico”, o que mostra que a Daimler e a Geely querem dar à empresa em dificuldades o apelo de uma marca madura.

O crossover elétrico pronto para produção é feito na China e deverá estar à venda localmente no próximo ano e também estará disponível na Europa.