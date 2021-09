O relatório afirma que a poluição do ar corta a vida de mais de dois anos de bilhões de pessoas

Em países com níveis de poluição do ar abaixo dos padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS), as pessoas perdem, em média, 2,2 anos de vida.

A Índia tem os níveis mais altos de poluição do ar em todo o mundo, e seus residentes devem perder mais anos do que qualquer outro país, com uma média de 5,9 anos reduzindo suas vidas, de acordo com Índice de qualidade do ar (AQLI) , publicado em um relatório anual do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago (EPIC).

No norte da Índia, 480 milhões de pessoas respiram níveis de poluição dez vezes maiores do que os encontrados em qualquer outro lugar do planeta. Em algumas partes desta região, incluindo as cidades de Delhi e Calcutá, os residentes podem perder até nove anos de suas vidas, em média, se os níveis de poluição documentados continuarem em 2019.

O índice calcula os anos perdidos com base na expectativa de vida se um país aderir às diretrizes de ar puro estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde.

Os cinco principais países com o maior número médio de anos perdidos estavam todos na Ásia. Depois da Índia, veio Bangladesh, onde a população perde em média 5,4 anos de expectativa de vida, seguida do Nepal (5 anos), Paquistão (3,9 anos) e Cingapura (3,8 anos). Os autores do relatório disseram que a poluição do ar foi causada principalmente pelo uso e produção de combustíveis fósseis, criando um “problema global que requer políticas fortes em todas as frentes”. O estudo também aponta para como o mundo tem desfrutado de céus e ar mais limpos à medida que a pandemia interrompeu as viagens aéreas, reduziu o tráfego rodoviário e a industrialização. Mas, ao mesmo tempo, algumas partes do mundo experimentaram altos níveis de poluição do ar por incêndios florestais, agravados por condições climáticas mais quentes e secas. Nos Estados Unidos, a poluição causada por incêndios florestais implacáveis ​​em alguns estados do oeste se espalhou pelo país, afetando a qualidade do ar em lugares tão distantes quanto a cidade de Nova York. READ Nova Zelândia entrará em bloqueio nacional após a detecção de um caso de coronavírus “Esses eventos notáveis ​​demonstram que a poluição do ar não é apenas um desafio global, mas também está ligada às mudanças climáticas. Ambos os desafios são causados ​​principalmente pelo mesmo culpado: emissões de combustíveis fósseis de usinas de energia, veículos e outras fontes industriais”, disse o relatório . . Ela pediu aos governos do mundo que implementem políticas urgentes para reduzir sua dependência de combustíveis como carvão, petróleo e gás. “O Índice de Qualidade do Ar e Vida mostra que fortes políticas de poluição compensam em anos adicionais de vida para as pessoas em todo o mundo.” Os líderes mundiais se reunirão na cidade escocesa de Glasgow em novembro para conversas internacionais sobre o clima, conhecidas como COP26, e estabelecer um prazo para o “carvão implacável” está no topo da agenda. Algumas empresas de combustíveis fósseis estão defendendo seu futuro “capturando” uma quantidade suficiente de gases de efeito estufa de seu combustível para impedi-los de entrar na atmosfera, causando poluição do ar e mudanças climáticas. As principais cidades da Ásia estão em perigo Mudando para o nível de cidade, as pessoas nas principais cidades asiáticas experimentam alguns dos mais altos níveis de poluição e, com isso, os maiores impactos na expectativa de vida. Na cidade indonésia de Bandung, por exemplo, as pessoas perdem em média quase sete anos de vida, e na capital do país, Jacarta, quase seis. O relatório concluiu que os efeitos adversos da poluição do ar na expectativa de vida na África Central e Ocidental são “comparáveis ​​a ameaças conhecidas como HIV / AIDS e malária”. Mais da metade dos 611 milhões de pessoas que vivem na América Latina estão expostas a níveis de poluição do ar que excedem as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Em toda a região, a poluição do ar reduz a expectativa de vida em uma média de cinco meses, mas isso varia muito conforme o local. Na capital peruana, Lima, as pessoas esperam perder em média 4,7 anos de vida. READ O ministro da educação do Taleban disse que as mulheres afegãs teriam permissão para frequentar a universidade, mas as classes mistas seriam proibidas Guerra da China contra a poluição Apesar disso, há motivos para esperança. A China estava entre os cinco países mais poluídos a cada ano de 1998 a 2016. Mas desde que começou sua chamada “guerra contra a poluição” em 2013, reduziu a poluição por partículas em 29% – respondendo por três quartos das reduções de poluição do ar .em todo o mundo. Essa redução – se continuada – teria restaurado 1,5 anos de expectativa de vida para o povo chinês, resultando em uma perda média de 2,6 anos. “Para contextualizar o sucesso da China, foram necessárias várias décadas e um período de recessão para os Estados Unidos e a Europa atingirem as mesmas reduções de poluição que a China foi capaz de atingir em seis anos”, afirmou o relatório. Realmente houve um tempo em que Londres era amplamente conhecida como a “grande fumaça” por seu ar poluído, e Los Angeles já foi a “capital mundial da poluição atmosférica”. Hoje, os americanos estão expostos, em média, a 62% a menos de poluição particulada do que em 1970. Da mesma forma, os europeus estão expostos a uma média de 27% a menos de duas décadas – e ganham quatro meses de expectativa de vida com isso, de acordo com o relatório.

“Evangelista geral da cerveja. Desbravador do café ao longo da vida. Defensor certificado do twitter. Internetaholic. Praticante de viagens.”