O recordista Ronaldo salvou Portugal com uma dobradinha tardia

Cristiano Ronaldo quebrou o recorde internacional com o 110º gol de Portugal, depois bateu os acréscimos e venceu dramaticamente seu país por 2 a 1 no jogo de qualificação para a Copa do Mundo contra a República da Irlanda, no Faraó, na quarta-feira.

Ronaldo, 36, foi confirmado para retornar ao Manchester United vindo da Juventus na terça-feira, depois que John Egan perdeu um pênalti aos 15 minutos antes de dar à Irlanda uma vantagem no intervalo.

Mas Ronaldo empatou de cabeça aos 89 minutos, quebrando a defesa irlandesa novamente aos seis minutos.

Depois de igualar o recorde iraniano na Euro 2020, ele ultrapassou Ali Dai, que marcou 109 gols internacionais.

“Estou muito feliz, não só porque bati o recorde, mas também pelo momento especial que tivemos”, disse Ronaldo à Sky Sports.

“Tenho de agradecer o que a equipa fez. Acreditámos no final. Estou muito feliz.”

Portugal lidera o Grupo A com 10 pontos em quatro jogos, enquanto a Sérvia está apenas a três pontos com um jogo.

Os vencedores dos grupos se classificam automaticamente para as finais no Catar, entrando no play-off do vice-campeão.

Depois de três derrotas, incluindo uma derrota em casa por 1 x 0 para Luxemburgo em março, a Irlanda ainda está à frente do Azerbaijão, último colocado.

Luxemburgo venceu sua segunda partida na Copa do Mundo, derrotando os Azeris por 2 a 1 na outra partida do dia pela primeira vez na história.

Depois que foi anunciado que Jeff Hendrik havia derrubado Bruno Fernandez, Ronaldo teve a oportunidade perfeita para estabelecer seu próprio recorde.

O árbitro pediu ao VAR que olhasse uma segunda vez para o monitor do campo, mas após uma longa demora ele manteve sua decisão original.

– Ronaldo pensa errado –

Mas a multidão no Algarve ficou pasma quando um pênalti bem marcado de Ronaldo foi defendido por um jovem goleiro irlandês Gavin Green que mergulhou no Portsmouth, um time inglês de Manchester de terceira categoria.

“Faz parte do jogo, parte do negócio”, disse o cinco vezes vencedor do Ballon d’Or. “Às vezes você marca, às vezes você comete erros.”

Os anfitriões continuaram a ameaçar quando Diego Jotta foi contra a trave meia hora depois.

Os irlandeses de Stephen Kenny ganharam confiança, mas Aaron Connolly foi impedido pelo guarda-redes português Rui Patricio aos 45 minutos.

A Irlanda ganhou uma chocante vantagem no canto resultante, com o zagueiro Egan pulando alto demais para ver um cabeceamento no canto mais distante da rede.

No momento do primeiro tempo, a lesão Pasun quase passou de herói a vilão, mas conseguiu acertar o voleio de Jota na segunda tentativa, após inicialmente permitir que a bola saísse de seu alcance.

Portugal começou o segundo tempo de forma brilhante, mas a Irlanda quase dobrou a vantagem, com o Brighton chutando ao lado sob a pressão do atacante Connolly João Palhinha, e o pênalti por ter aparecido nas costas foi atraente.

O campeão do Euro 2016, Bernardo Silva, previu pressão na meia hora final, queimando inexplicavelmente a sete metros de distância.

Rozaldo viu um livre da entrada da área defendido por Pasuno, mas alguns segundos depois acertou de cabeça na rede.

James McLean quase conquistou os três pontos para a Irlanda, pois seu chute foi desviado por Patricio.

Mas com cinco minutos de acréscimo já em jogo, Ronaldo encontrou a cruz de João Mário em outra obra-prima.

Ronaldo foi reservado para a sua celebração e vai falhar o próximo jogo de qualificação de Portugal contra o Azerbaijão na próxima semana por castigo, embora seja improvável que se preocupe muito com isso.

jc / mw