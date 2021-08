O que você acha de superar uma lenda? Jaguars QB Trevor Lawrence Secondary Losses Revisited

JACKSONVILLE, FL – Definitivamente havia muito o que amar nos times da NFL Trevor Lawrence, mas há uma coisa que pode ser considerada acima do resto: um homem raramente perde.

Lawrence fez sua estreia na pré-temporada na NFL no sábado 86-4 como titular – 52-2 na Cartersville (Geórgia) High School e 34-2 em Clemson – e foi perfeito na temporada regular (68-0). Ele perdeu quatro vezes em 22 playoffs, o que significa que há uma lista muito curta de zagueiros que o derrotaram de frente.

É muito fácil nomear dois tipos: Joe Borough, que levou a LSU a uma vitória por 42-25 sobre Clemson no jogo do título nacional após a temporada de 2019 e foi a primeira escolha no Draft da NFL de 2020, e Justin Fields, que levou o Ohio State a uma vitória por 49-28 sobre os Tigers nas semifinais na temporada passada, e terminou em 11º no draft mais recente.

Mas os outros dois?

Não exatamente nomes conhecidos, embora um deles tenha jogado futebol americano na faculdade. Provavelmente, a menos que você seja dos subúrbios de Atlanta, Buford e Roswell, você provavelmente nunca ouviu falar de nenhum dos dois, mas Luke Humphrey e Jake Smith são os zagueiros do ensino médio que derrotaram Lawrence.

Quando você é um herói legítimo de uma cidade, como Trevor Lawrence em Cartersville, Geórgia, pode ver seu rosto pintado em um mural no centro da cidade. Jeff Robinson / ICON Sportswire

Como Luke Humphrey e Buford HS Trevor Lawrence lidou com sua primeira derrota

Ao contrário de Lawrence, Humphrey não era um grande recruta. Ele teve que ser mais esperto que um estudante do segundo ano durante o acampamento para ser o titular do Buford Wolves, mas ele tinha uma coisa em comum com Lawrence em 2014: ele também nunca perdeu uma partida.

Buford tinha 14-0 indo para as semifinais da Classe AAAA de 2014 na Cartersville High School, e Humphrey jogou bem: ele arremessou para 1.116 jardas e 16 touchdowns com cinco interceptações. Na semana anterior, em uma vitória nas quartas de final sobre Marist, Humphrey havia arremessado para 177 jardas. A defesa era a verdadeira força de Buford. Os Lobos marcaram sete paradas e cederam mais de 12 pontos em um jogo apenas duas vezes.

Para Humphrey e seus companheiros de equipe, o fato de Lawrence ser um calouro e não ter visto uma defesa perto do que teria visto naquela noite foi fundamental. Embora Lawrence tenha se saído muito bem e eventualmente se tornado o recruta número um do país, ele estava na nona série.

2 relacionados

Buford achou que poderia tirar vantagem disso – até o início da partida.

“Todo mundo estava falando sobre Trevor”, disse Humphrey. “Ele era um verdadeiro calouro. Ele jogou aquela quantidade de caça-tanques, aquela quantidade de jardas. Ele já tinha algumas estatísticas incríveis para um aluno novo de verdade. Nossa defesa também estava muito confiante, tipo, ‘Oh, ele é um verdadeiro calouro,’ [and] Ele não estava muito preocupado com isso.

“Ok, nós aparecemos, um garoto de 1,80 metro que realmente consegue carregá-lo no aquecimento. Na primeira vez, ele deu passes incompletos, mas eles estavam no dinheiro. Alguns recebedores deixaram cair algumas bolas, e a gente ficava tipo, ‘Ok! Esse garoto é pra valer, mesmo ele sendo um calouro de verdade. “

No entanto, Buford construiu uma vantagem de 14-3 no terceiro quarto pressionando Lawrence, forçando um giro e controlando a bola. Teria sido um avanço ainda maior se os Lobos não tivessem cometido tantos erros no ataque – incluindo um passe para touchdown de 57 jardas de Humphrey para um final apertado. Isaac Notta (que jogou na Geórgia e está na lista do campo de treinamento do Green Bay Packers) foi eliminado por uma penalidade por movimento ilegal.

“Fizemos um passe de jogo”, disse Humphrey, que lançou para 126 jardas. “Eu estava rolando, tinha um par aberto e, na verdade, Isaac Nauta tinha duas pessoas nas costas, 40 jardas abaixo no campo, e eu lancei uma para ele, e ele fez uma jogada, e ele marcou o touchdown.”

Mais pessoas estão jogando na ESPN do que em qualquer outro lugar. Junte-se a ou crie uma liga no jogo nº 1 do Fantasy Football! Inscreva-se gratuitamente >>

Buford fechou o jogo no final do terceiro quarto quando Salameh interceptou Stephen Rhys Lawrence e devolveu a bola para a linha de 3 jardas e colocou Joshua Thomas de volta e marcou seu terceiro gol de 1 jarda três vezes depois para colocar Wolves 17 ( eles ganharam 27-3).

Foi isso que o quarterback de Buford, Connor Houston, fez naquela interceptação, Humphrey lembra mais.

“Trevor Lawrence está prestes a intervir e Conor Houston recuou e deu um grande golpe nele”, disse Humphrey. “Ele [Lawrence] Na verdade, eu simplesmente pulei fora disso, e nós pensamos, “Esse garoto é durão.”

Talvez fosse um pênalti no mundo de hoje. “

Lawrence não a esqueceu.

“É um dos golpes mais difíceis que já recebi”, disse ele.

Assista ao vídeo da peça abaixo na marca de 3:51, com Lawrence em roxo e a rebatida às 3:56.





Embora Buford vencesse o St. Pius X Catholics por 55-10 para ganhar o título estadual, Humphrey disse que a vitória sobre Cartersville é o jogo de que ele mais se lembra daquela temporada.

“Vencer Cartersville nas quartas de final com Trevor Lawrence no meio, provavelmente foi o número 1, o jogo mais difícil de garantir que venceríamos”, disse Humphrey. “Foi mais um grande jogo do que um jogo de campeonato.”

O que Humphrey tem feito desde então?

Humphrey se formou na primavera seguinte e matriculou-se na Western Georgia University. Ele acabou se mudando para a University of North Georgia e agora trabalha com logística. E sim, sempre que ele e seus amigos se encontram no colégio, eles se lembram desse jogo.

“Cartersville provavelmente cresceu mais do que qualquer outro jogo, jogando Trevor Lawrence”, disse Humphrey. “Conor Houston, ele gosta de se exibir um pouco. O tapinha nas costas de Trevor Lawrence é algo memorável para ele.”

“Não foi interferência ou objeção, foi, ‘Oh, você acertou Trevor Lawrence. “

A propósito, Humphrey acompanhou de perto a carreira de Lawrence desde aquela noite.

“Foi muito bom vencer alguém desse calibre”, disse Humphrey, um fã dos Georgia Bulldogs e Atlanta Falcons. “Obviamente foi um esforço de equipe. Estou conseguindo agora. Estou honrado em dizer que o venci de frente, mas eu o desenhei desde então. Mesmo depois do colegial, ele estava em Cartersville e eu me formei, Eu queria que ele se saísse bem e queria que ele ganhasse. Não sou fã de Clemson. Quando ele jogou, puxei pelo Clemson. Agora não sou fã de Jacksonville, mas toco por Jacksonville.

“Vai ser algo que espero para sempre. E provavelmente vou me gabar um pouco para as pessoas.”

Como Jake Smith e o Blessed Trinity Catholic Lawrence perderam sua segunda perda

Trevor Lawrence, mostrado aqui em seu último jogo do ensino médio com os furacões de Cartersville, perdido para a Blessed Trinity Catholic High School, em 11 de novembro de 2017. Scott Cunningham / Getty Images

Smith tem uma história ainda melhor: ele lançou um passe de touchdown de 12 segundos para o jogo para derrotar Lawrence e Cartersville em um playoff de segundo turno AAAA em 2017.

Uma vitória do Blessed Trinity por 21-17 interrompeu a sequência de 41 vitórias consecutivas dos Hurricanes e sua busca por três títulos estaduais consecutivos – o último jogo da carreira de Lawrence no ensino médio.

Um jovem Smith que compilou algumas estatísticas muito fortes para os Titãs do Blessed Trinity: uma taxa de conclusão de 70%, 27 touchdowns e uma interceptação, o ex-técnico do Blessed Trinity, Tim McFarlane, disse que era uma aberração.

Ao contrário de Lawrence, que era o recruta número 1 no país e se preparava para se inscrever no Clemson já em janeiro seguinte, Smith não era um candidato à faculdade. Não como zagueiro, pelo menos. Algumas escolas o queriam como segurança, mas ele acabou recebendo uma oferta para jogar como zagueiro na Força Aérea e se matriculou lá em 2020.

Smith, que recusou um pedido de entrevista por meio da Divisão de Informações Esportivas da Força Aérea, começou em ambos os locais para Blessed Trinity e teve um impacto em Cartersville como segurança naquela noite também, incluindo explodir uma tela de receptor ampla com um grande sucesso.

Jake veio do meio do campo, inclinando-se totalmente, e subiu sob a tela e [receiver] “Eu o virei para a direita”, disse MacFarlane. E quando Jake o atingiu, foi uma explosão. Nossa, era uma grande caminhonete para nossa linha lateral. Fico feliz que o bebê não esteja machucado, mas demorou um pouco para se levantar. Jake fez muitas jogadas importantes como essa. “

Nada é maior do que uma pista de pouso.

Lawrence derrotou Cartersville de 14-3, e os Hurricanes o levaram por 17-14 com menos de um minuto para jogar. Smith havia liderado os Titãs para a linha de 26 jardas de Cartersville com cerca de 20 segundos restantes, e MacFarlane decidiu dar um tiro no terceiro touchdown. Se não der certo, ele chuta o goleiro em quarto e arrisca na prorrogação.

Mas ele realmente não queria ir para a prorrogação em Cartersville. MacFarlane disse que em uma partida eles não deveriam ter uma chance de vencer – eles eram, MacFarlane disse, um azarão de 31 pontos.

O Giants correu bem a bola durante toda a noite e ficou em uma formação pesada e ousada: duas pontas fechadas, dois corredores atrás e um recebedor. Smith jogou um falso running back Steel Chambers (agora um linebacker e linebacker no Ohio State), enquanto o recebedor Ryan Davis (5-10 juniores que iria jogar no UAB) usou um movimento duplo para abrir.

Smith acertou Davis na zona final e assumiu a liderança com 12 segundos para o final do jogo.

“Foi apenas um daqueles momentos em que sentimos que precisávamos chutar a bola para que pudéssemos vencer, e tivemos sorte de passar por ele e marcar o touchdown”, disse MacFarlane.

A defesa de Blessed Trinity interrompeu Lawrence a noite toda, mantendo-o a 142 jardas e um touchdown. O recorde da temporada foi 17 pontos – o Cartersville marcou pelo menos 35 pontos em 11 jogos anteriores e cruzou os 50 pontos sete vezes.

“Com o acirramento da partida, quanto mais tempo a partida durava, mais eu sentia que a melhor vantagem era ir para o nosso lado”, disse MacFarlane. “Eles não estavam acostumados a jogar fundo no jogo. A maioria de suas partidas terminava no início do terceiro período até o meio. Eles tinham uma média de mais de 40 pontos por jogo e nós os transformamos em um ataque.”

“No final do jogo, acho que a pressão disso aumentou um pouco. Eles tiveram algumas quedas … É apenas uma daquelas coisas em que os treinadores dizem que você joga 10 vezes. [and you’d lose nine]E essa foi a única partida [we won]. “

Lawrence tem duas derrotas no ensino médio

Considerando todos os jogos e torneios que Lawrence ganhou em sua carreira, é um pouco injusto descartar duas derrotas e perguntar se esses jogos permaneceriam com ele, mas ele foi educado e agradável, e ele realmente se lembrou de alguns detalhes e nomes.

E sim, eles ainda doem.

Eles estão sempre com você “, disse Lawrence. “Quando você é um competidor e um vencedor, essas são coisas de que você sempre se lembra. Acho que ganhamos dois campeonatos estaduais e tivemos quatro anos ótimos, mas só penso no que poderíamos ter feito.”

“O primeiro foi nas semifinais, ele poderia ter tido a chance de ganhar lá. Mas [Buford] Era definitivamente um time melhor do que nós. Mas no meu último ano, saber que éramos o melhor time e não jogamos bem, isso é ruim. Tipo, no ano passado, eu senti que tínhamos o melhor time e acabamos não terminando a partida.

“Você definitivamente se lembra deles.”

Talvez agora mais pessoas também se lembrem de Humphrey e Smith.