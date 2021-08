Kingfish King

Entrando em qualquer mercado de alimentos, o rock ardente e salgado irá atingir você com um odor pungente antes de espionar o violão pesado. Os portugueses não tinham outra comida senão Pasalha. Com uma receita diferente para cada dia do ano, será difícil encontrar um restaurante tradicional sem menu. Embora a costa atlântica de Portugal seja abençoada com peixes frescos incríveis, nenhum deles é. Seguindo a tradição da navegação marítima nos anos 1500, era pescado e salgado nas águas geladas da Islândia e da Noruega e transportado por Portugal para enxágue, restauração e cozimento. Facilite o sabor forte com um ovo pasalha à prensa ou pasalhav com fitas cremosas.

Não fala espanhol

A forma mais rápida de magoar um português? Fale com eles em espanhol. Se você não pode perder alguns cumprimentos básicos em português, uma das línguas mais faladas no mundo, fale inglês. Se você perguntar “Fala English?” A maioria das pessoas responderá humildemente “um pouco” antes de começar em um inglês fluente, mas “Gracias” ou “Buenos Dias”” Você será direto nos livros ruins.

Um amor religioso por ovos

Outro grande amor de Portugal é o humilde ovo. Ferva em sopas, frite em cima dos bifes, ferva com pagalha e bata com açúcar em todas as sobremesas. Doses brilhantes e douradas ConventVoice (Sobremesas conventuais) Encha balcões de padarias em todos os lugares. Durante séculos, as freiras levantaram a tempestade no Brasil usando a cana-de-açúcar e a gema residual, que é um subproduto da vinificação e das práticas religiosas. Com os mesmos materiais básicos, de alguma forma, cada cidade criou uma estrutura, gosto e forma completamente diferentes. Procure os Ovos mole em Avero, os Quijatas em Avora, os Traveziros em Cindra e, claro, o famoso Pastel de Pelem.