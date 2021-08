O projeto de regras proíbe a concorrência desleal; Tencent, chip Alibaba

Na terça-feira, o regulador de mercado da China divulgou um projeto de regras com o objetivo de impedir a concorrência desleal na Internet, enquanto Pequim continua sua repressão violenta ao setor de tecnologia do país.

As regras publicadas pela Administração Estatal de Regulamentação do Mercado (SAMR) cobrem uma ampla gama de áreas, desde proibições sobre como as empresas podem usar os dados até a repressão a avaliações falsas de produtos.

As ações de tecnologia chinesas listadas em Hong Kong caíram drasticamente com as notícias. gigante do jogo Tencent Caiu 3,5% nas negociações do final da manhã, enquanto a gigante do comércio eletrônico Alibaba diminuiu 2,5%.

As últimas regras SAMR continuam o ataque regulatório de Pequim aos gigantes da tecnologia da China.

Aqui estão algumas outras regras básicas explicadas:

Os operadores não devem fornecer dados falsos, como o número de cliques em um determinado conteúdo;

Os operadores não devem ocultar críticas negativas e promover apenas críticas positivas;

As plataformas da Internet não devem usar dados, algoritmos e outros meios técnicos para influenciar as escolhas do usuário ou outras formas de realizar o chamado sequestro de tráfego. É aqui que a empresa procura redirecionar o usuário para seu site ou serviço enquanto ele está navegando em outro site;

Os operadores não devem usar dados e algoritmos para coletar e analisar informações comerciais dos concorrentes.

O SAMR disse que pode contratar organizações terceirizadas para auditar os dados se uma operadora violar as regras.