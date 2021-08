a Vírus Corona A pandemia não só espalhou a morte pelo mundo, mas também colocou em risco o abastecimento de alimentos.

“Mesmo antes de a Covid-19 virar nosso mundo de cabeça para baixo, já estávamos enfrentando uma tempestade perfeita”, disse o diretor executivo do WFP, ex-governador da Carolina do Sul David Beasley. “Hoje estamos lidando não apenas com uma crise de saúde global, mas com uma pandemia de fome”.

O Programa Mundial de Alimentos afirma que a Covid empurrou quase 300 milhões de pessoas para uma crise alimentar e 135 milhões estão à beira da fome.

A pandemia levou a agência a iniciar sua maior operação de sua história. O duelo de ameaças de Covid e as mudanças climáticas colidiram para criar uma crise alimentar em 23 pontos críticos. A maioria dos países mais afetados estão em África, mas os países mais próximos de casa, como o Haiti e outros na América Central, também foram duramente atingidos. A guerra no Afeganistão continua a criar uma situação de emergência lá.

“Protegemos os mais vulneráveis ​​com redes de segurança”, diz Beasley. “Apoiar governos … permite que o PMA salve vidas e mude vidas todos os dias.”

Os Estados Unidos são de longe o maior patrocinador da agência, doando mais de US $ 3,5 bilhões anualmente. As contribuições dos contribuintes dos EUA ultrapassam em muito apenas US $ 11 milhões em doações da China e US $ 72 milhões da Rússia no ano de 2020.

O Catar recentemente doou US $ 100 milhões para ajudar a alimentar as pessoas no Iêmen, devastado pela guerra, que as Nações Unidas consideram a pior crise humanitária do mundo.

“O apoio do Catar, parte do qual irá para o Programa Mundial de Alimentos, é fundamental para evitar a fome no Iêmen e salvará milhões de vidas”, disse Beasley.

“Sinto-me encorajado por este mais recente desenvolvimento na parceria do Qatar com o PMA e agradeço sinceramente ao governo e ao povo do Qatar por esta tão necessária expressão de solidariedade.”

O Programa Mundial de Alimentos afirma estar apoiando quase 13 milhões de pessoas no Iêmen com assistência alimentar de emergência e alimentos especiais para prevenir a desnutrição para mais de 3 milhões de mães e crianças. A agência estima que cerca de 400.000 crianças correm o risco de morrer sem suprimentos.

Ele elogiou o presente do Catar com o nome do Emir do Estado, Amir do Estado, Amim bin Hamad Al Thani polícia da cidade Anthony Blinken, bem como os senadores norte-americanos Chris Murphy, um democrata de Connecticut, e Todd Young, republicano de Indiana, presidente e membro graduado do Comitê de Relações Exteriores do Senado, entre outros.

Ele acrescentou: “Estamos satisfeitos que o Catar tenha feito uma contribuição significativa de US $ 100 milhões para o Programa Mundial de Alimentos. Esses fundos contribuirão muito para ajudar a acabar com o sofrimento no Iêmen, aumentando os esforços regionais de paz e segurança”. Senadores disseram em um comunicado conjunto.

O enviado especial dos EUA ao Iêmen, Tim Lenderking, agradeceu ao príncipe e observou que “mais recursos são necessários com urgência”.

Outros países também direcionaram suas doações para apoiar os programas do PMA no Iêmen, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

100 milhões de pessoas em todo o mundo são mantidas vivas pelas entregas do PAM em mais de 80 países. A Covid colocou diretamente mais 120 milhões de pessoas na escassez de alimentos.

Beasley disse recentemente G20 Que “estes não são apenas números, não são apenas estatísticas, são pessoas com nomes reais, almas reais, fragilidade e à beira da fome no sentido literal da palavra.”

Ele disse: “Se não atendermos às suas necessidades, nos próximos seis a nove meses, poderá ocorrer uma fome sem precedentes de proporções bíblicas, desestabilização de nações e emigração em massa”.