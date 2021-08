O Príncipe Harry emite uma declaração aos militares sobre a tomada do Talibã no Afeganistão

Príncipe Harry Declaração sobre a nova aquisição do Taleban Afeganistão.

O duque de Sussex, que serviu anteriormente no Exército britânico por dez anos, incluindo dois deslocamentos para o Afeganistão, emitiu uma declaração conjunta com Dominic Reed, CEO da Harry’s Invictus Games, na segunda-feira.

Nele, eles convidam a comunidade internacional, especialmente aqueles cujos familiares serviram ou serviram no país, a se aproximarem, pois as paixões aumentam em relação à tomada do poder pelo Taleban.

“O que está acontecendo no Afeganistão repercute em toda a comunidade internacional Invictus,” leia a declaração deles. “Muitos dos países participantes e competidores da família Invictus Games têm uma experiência combinada de servir no Afeganistão nas últimas duas décadas e, por vários anos, competimos ao lado da Equipe Invictus Games Afeganistão.”

A declaração conclui: “Nós encorajamos todos na Rede Invictus – e a comunidade militar em geral – a se estenderem e apoiarem uns aos outros.”

O príncipe Harry encontrou-se secretamente com seus amigos militares após a mudança para a Califórnia, afirma a fonte: ‘Ele manteve contato’

Fundado pelo Duque de Sussex Jogos Invictus em 2014, em um esforço para usar o atletismo e a competição para inspirar os militares a se recuperarem física e mentalmente de lesões sofridas em combate.

A comunidade militar internacional expressou fortes sentimentos sobre a situação no Afeganistão depois de mais de duas décadas de operações militares com o objetivo de impedir que o Taleban recupere o poder.

O Taleban se mudou para várias cidades do país nas últimas semanas, culminando com a captura da capital, Cabul, no fim de semana. A queda da cidade levou ao colapso do governo, pois as forças americanas continuaram sua retirada planejada.

Meghan Markle perde o título de Príncipe de Sua Alteza Real, Príncipe Harry mantém a certidão de nascimento de Lilipet Diana

Talibã Pague para recuperar Emirado Islâmico do Afeganistão, o nome oficial do país que estava sob domínio do Taleban antes de as forças lideradas pelos EUA expulsarem os militantes na sequência dos ataques de 11 de setembro, orquestrados pela Al-Qaeda enquanto era abrigada pelo Taleban. .

Presidente biden Dirigindo-se à nação na segunda-feira, ele disse que estava “diretamente por trás” de sua decisão de retirar as tropas americanas do Afeganistão após sua presença de 20 anos, embora reconhecesse que a queda do país para o Taleban “aconteceu mais rapidamente do que esperávamos”.

Clique aqui para assinar nosso boletim informativo de entretenimento

Presidente , Falando da Casa BrancaEle disse que seu governo está “monitorando de perto a situação no Afeganistão” e está agindo “rapidamente” para implementar os novos planos em vigor.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

“Eu apoio firmemente minha decisão”, disse o presidente. “Vinte anos depois, aprendi da maneira mais difícil que nunca houve um bom momento para retirar as tropas americanas.”

Brooke Singman da Fox News contribuiu para este relatório.