O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, anuncia que não vai concorrer à reeleição como líder do partido | Japão

Primeiro Ministro do Japão, Yoshihide SugaEle está deixando a liderança de seu partido neste mês em meio à crescente insatisfação com a forma como seu governo está lidando com a pandemia.

Em uma breve declaração aos repórteres, Suga disse: “A luta contra o coronavírus está consumindo uma quantidade enorme de energia e não acho que seja possível continuar com isso e correr para as próximas eleições para liderar o partido.” Não há perguntas.

Suga assumiu o cargo há menos de um ano e subiu depois de servir como Secretário-Chefe de Gabinete e Porta-voz do Governo. O Partido Liberal Democrata, no poder, deve realizar sua eleição de liderança em 29 de setembro, e Suga deve buscar a reeleição.

Uma eleição geral também deve ser realizada este ano, com 17 de outubro como a data provável.

O apoio ao governo de Suga está diminuindo constantemente à medida que as infecções por coronavírus continuam a aumentar, mesmo com o governo impondo repetidos estados de emergência. Tóquio está no quarto estado de emergência, que já foi prorrogado várias vezes e deve fazê-lo novamente antes do levantamento programado para 12 de setembro. Japão Quase 16.000 mortes foram registradas durante a pandemia.

Pesquisas de opinião recentes mostraram níveis de apoio ao governo em torno de 25%.

No início desta semana, Suga decidiu substituir o poderoso secretário-geral do LDP, Toshihiro Nikai, e remodelar seus gabinetes em uma tentativa de mudar a opinião pública, mas ele parece ter chegado à conclusão de que tais medidas não serão suficientes para salvar seu primeiro ministro.

Hoje, na reunião executiva, [party] O presidente Suga disse que deseja concentrar seus esforços em medidas anticoronavírus e não concorrerá nas eleições de liderança. ”“ Francamente, estou surpreso. É realmente lamentável. Ele fez o seu melhor, mas após uma consideração cuidadosa, ele tomou essa decisão. ”

O ministro da Defesa, Nobuo Kishi, disse ao The Guardian que ficou muito surpreso com a notícia e que era difícil saber como responder. “Como membro do Gabinete de Suga, estou em posição de pesquisar como continuar a garantir que as políticas da administração de Suga sejam implementadas, bem como, é claro, assumindo responsabilidade pessoal também pelas questões de defesa.”

Kishi disse que a implementação das políticas continuará pelo restante do mandato de Soga.

Questionado sobre se a turbulência política complicou os esforços do Japão para garantir a estabilidade na região, o que ocorre em meio a tensões intensificadas com a China em particular – Kishi disse apenas que a liderança do partido e os processos eleitorais continuarão.

O ex-ministro das Relações Exteriores Fumio Kishida já havia decidido desafiar Suga pela liderança, e esta semana prometeu um grande pacote de estímulo para ajudar a impulsionar a recuperação econômica da pandemia.

Também deve concorrer Sana Takaishi, a ex-ministra de assuntos internos e comunicações, que criticou Suga na sexta-feira por reverter sua decisão de concorrer ou não à liderança, dizendo que estava “horrorizada” com o comportamento dele.

Independentemente de quem vença a disputa para primeiro-ministro, mudanças importantes nas políticas do Partido Liberal Democrata, de centro-direita, são improváveis. O LDP governou o Japão quase continuamente desde 1955, com exceção de uma passagem no poder pelo Partido Democrata do Japão entre 2009 e 2012, e um governo de coalizão de 1993 a 1994.

O mercado de ações de Tóquio respondeu positivamente à notícia da renúncia de Suga, empurrando os ganhos anteriores para 1,95% logo após o anúncio.

Antes de assumir o cargo mais alto, Suga ocupou a posição de destaque de Secretário de Gabinete, ganhando uma reputação terrível por exercer seu poder de controlar a burocracia poderosa e extensa do Japão.

Filho de um fazendeiro de morangos e de um professor, Suga cresceu na zona rural de Akita, no norte do Japão, e entrou na faculdade depois de se mudar para Tóquio, trabalhando em uma fábrica.

Ele foi eleito para seu primeiro cargo em 1987 como membro do conselho municipal de Yokohama, fora de Tóquio, e ingressou no parlamento em 1996.

com AFP