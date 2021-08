O primeiro-ministro australiano sugere o final de “Covid Zero”

O artigo de Morrison foi divulgado no momento em que Sydney, a maior cidade da Austrália, registrou 830 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número de novas infecções diárias até agora, apesar de estar em estrito bloqueio desde o final de junho.

A Austrália tem sido um dos vários países, incluindo China e Nova Zelândia, que tentaram erradicar completamente a Covid-19 dentro de suas fronteiras e, até recentemente, a estratégia foi amplamente bem-sucedida. Até agora, a Austrália viu apenas 44.026 casos confirmados de Covid-19 e 981 mortes.

Mas várias grandes cidades australianas, incluindo Sydney, Melbourne e a capital Canberra, estão fechadas enquanto as autoridades lutam para conter o surto do vírus Covid-19 Delta.

No sábado, milhares de australianos Vá para as ruas de Melbourne e Sydney Para protestar contra os fechamentos prolongados que resultaram em centenas de prisões. Pelo menos sete policiais ficaram feridos durante confrontos violentos.

Em seu artigo de opinião Postado por news.com.au No domingo, Morrison disse reconhecer o “enorme tributo” que as medidas estritas de prevenção do coronavírus têm exercido sobre os cidadãos e empresas australianas, mas disse que era “mais escuro antes do amanhecer”.

“(As paralisações) são infelizmente necessárias no momento, e continuaremos a fornecer assistência médica e renda para conectar as pessoas, mas não serão necessárias por muito mais tempo”, disse ele.

Morrison disse que o governo australiano pretende mudar seu foco da redução do número de casos para examinar o número de pessoas que ficaram gravemente doentes devido à Covid-19 e precisam de hospitalização.

“Afinal, é assim que gerenciamos todas as outras doenças infecciosas”, disse o líder australiano, acrescentando que o sistema de saúde pública do país agora é forte o suficiente para lidar com o aumento dos casos de coronavírus.

Embora Morrison não tenha oferecido um cronograma rígido para quando a nova estratégia seria implementada, ele disse que assim que a Austrália atingir suas metas nacionais de vacinação de 70% e 80% “podemos começar a exigir um reembolso do que a Covid tirou de nós”.

“É isso que significa morar com a Covid. O número de casos provavelmente aumentará quando começarmos a abrir em breve. Isso é inevitável”, disse ele.

A abordagem de Morrison contrasta fortemente com a vizinha Nova Zelândia. Em 12 de agosto, a primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou um plano para Reabertura temporária para viajantes vacinados É um país de baixo risco no início de 2022, mas disse não querer ver um grande surto do vírus na Nova Zelândia.

“O primeiro princípio permanecerá … manter nossa estratégia para nos livrar do vírus, para que possamos preservar nossos ganhos conquistados com dificuldade e manter nossas opções em aberto”, disse ela na época.