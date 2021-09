O primeiro booster superpesado de classe orbital da SpaceX junta-se à nave estelar na plataforma de lançamento

Pela segunda vez em cinco semanas, a SpaceX ciclou seu primeiro impulsionador Super Pesado de classe orbital da Starship de sua planta Starbase para a plataforma de lançamento antes de uma campanha de teste desafiadora e multifacetada.

O foguete Deemed Super Heavy Booster 4, ou B4, de 69 metros (225 pés) foi lançado pela primeira vez na plataforma de lançamento por volta de 3 de agosto, após ser instalado pelos técnicos da SpaceX. 29 motores Raptor em uma noite. Seguindo um protótipo da espaçonave orbital classe S20 alguns dias depois, dois estágios da espaçonave foram empilhados em sua altura total em 6 de agosto, criando o maior foguete já montado. O navio 20 foi rapidamente devolvido ao canteiro de obras, com os trabalhadores da SpaceX completando cerca de 10 dias adicionais de retoques finais – principalmente focados em conexões de aviônicos e encanamento secundário.

Uma semana depois, o Booster 4 seguiu a nave 20 de volta à ‘baía alta’ em Starbase, onde as equipes finalmente removeram todos os 29 motores Raptor e passaram as próximas quatro semanas fazendo um trabalho de integração final semelhante. Agora, depois de instalar o que parece ser centenas de metros de fio, dezenas de linhas adicionais de gás e fluido, tanques de gás comprimido e trenós hidráulicos, o primeiro Super Pesado aeronavegável da SpaceX está de volta ao local de lançamento.

Um pouco menos de duas semanas atrás, SpaceX novamente 29 Raptors instalados no Booster 4. Desta vez, porém, acredita-se que todos esses motores estejam prontos para o vôo – ou pelo menos, o teste estático de fogo – depois que o teste de qualificação for concluído nas instalações de desenvolvimento da SpaceX no Texas Central. Curiosamente, cada um dos 20 motores de anel externo do Super Heavy do Raptor Boost também deve ter sua própria pequena placa umbilical que se fixará aos sistemas terrestres da plataforma de lançamento orbital.

Quando o Booster 4 foi instalado na plataforma de lançamento orbital totalmente nova, a maioria dos conectores individuais do motor ainda não tinha sido instalada, e não está claro se a SpaceX será realmente capaz de testar os mecanismos complexos antes que o Super Pesado retorne ao canteiro de obras. Desta vez, todos os 20 mecanismos secretos foram instalados na plataforma de lançamento e é seguro supor que esses mecanismos serão amplamente testados nas próximas semanas.

Na verdade, acredita-se que sejam os conectores Raptor Boost discretos e únicos.

Este teste fará parte de uma campanha de testes mais envolvente. Especificamente, se a SpaceX pretende testar o Super Heavy Booster 4 no local de lançamento orbital, qualquer teste de reforço exigirá simultaneamente a neutralização do conjunto de tanques abrangente projetado especificamente para a placa orbital e uma ampla gama de outras infraestruturas terrestres que simplesmente não existiam no início de 2021. Qualificar o Booster 4 não foi menos difícil, pois o Super Pesado nunca foi totalmente testado. Agora em meio à destruição nas instalações de teste suborbitais da SpaceX, Super Heavy Booster 3 eu fiz Ele completou um teste à prova de frio parcial com três motores Raptor, mas a SpaceX nunca abasteceu um motor extremamente pesado com mais de 3.000 toneladas (~ 6,6 milhões de libras) de combustível e nunca acionou mais de três motores Raptor simultaneamente.

Super Heavy Booster 4 durante sua primeira instalação em um lançador orbital.

Talvez a parte mais misteriosa da qualificação Super Heavy Booster 4 seja sua consistente campanha de teste de fogo. Apesar da SpaceX chegar lá, o desafio final provavelmente será acender todos os 29 motores do B4 Raptor – que provavelmente produzirão até 5.400 toneladas (11,9 milhões de libras) de empuxo, tornando o Super Pesado o foguete mais poderoso já testado. .

Ao mesmo tempo, a SpaceX também começou Raptors reinstalados na nave 20 – Atualmente instalado na almofada suborbital B – Antes do (s) primeiro (s) teste (s) de prova de nave e fogo estável. Fique ligado para atualizações sobre os planos da SpaceX para testar o primeiro veículo da classe orbital e o impulsionador Super Pesado.

