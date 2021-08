O Pixel 5 foi descontinuado alguns meses antes do lançamento do Pixel 6

A situação do Pixel deste ano é um pouco estranha, já que o Pixel 6 já foi oficialmente anunciado oficialmente, mas daqui a dois meses até o lançamento oficial. Hoje à noite, o Google confirmou que seu telefone carro-chefe atual, o Pixel 5, será descontinuado juntamente com o Pixel 4a 5G.

O desligamento do Pixel 4a 5G faz todo o sentido depois Pixel 5a estreia esta semana. No entanto, o Pixel 5 chutando o balde no início é definitivamente fora do comum para o mercado de smartphones. Geralmente, os modelos mais antigos não são lançados até que a próxima geração seja lançada, então o lançamento do Pixel 5 em agosto antes do suposto lançamento do Pixel 6 em outubro está definitivamente bem adiantado.

O Google diz que tanto o Pixel 4a 5G quanto o Pixel 5 estarão totalmente esgotados “nas próximas semanas”. Como é o caso hoje, o Pixel 5 está fora de estoque da Google Store dos EUA e também do Pixel 4a 5G. Ambos os telefones também recentemente Desapareceu do Google Fi. A empresa confirmou a decisão em comunicado A beira:

Com nossas expectativas atuais, esperamos que o Pixel 4a (5G) e o Pixel 5 dos Estados Unidos acabem nas próximas semanas após o lançamento do Pixel 5a (5G). Esses produtos continuarão disponíveis por meio de alguns parceiros enquanto durarem os estoques.

Também é importante notar que o Google fez o mesmo com seu telefone carro-chefe anterior. a A série Pixel 4 também foi descontinuada dois meses antes do previsto. Na verdade, o Google desligou esses telefones no início de agosto do ano passado.

