O piloto de helicóptero conseguiu uma passagem para pousar em Dairy Queen para comprar um bolo

Em 31 de julho, a Royal Canadian Mounted Police foi chamada a um estacionamento perto de Dairy Queen em Tisdale, Saskatchewan. De acordo com a denúncia recebida, um helicóptero pousou no meio do que é descrito como “Estacionamento de alto tráfegoPoeira e detritos entraram em ação quando ele pousou. O estacionamento – que pertencia às escolas de ensino fundamental e médio da cidade – estava vazio quando o piloto pousou, provavelmente porque era um sábado de verão.

Depois que o helicóptero pousou, um passageiro desceu e pegou um bolo de sorvete na DQ.

Todo o evento foi testemunhado pelo prefeito de Tisdale, Al Jellicoe. ele brincou CBC que ele “pensa que alguém deve estar com fome”, mas acaba decidindo que “provavelmente não é a coisa certa a fazer”.

Por fim, a Royal Canadian Mounted Police recebeu uma reclamação sobre o incidente e iniciou uma investigação. Eles determinaram que um homem de 34 anos de Leroy, Saskatchewan – que fica a cerca de 60 milhas do Restaurante Tisdale – estava pilotando o avião no momento do acidente. Eles o acusaram de uma acusação relacionada a uma operação perigosa de uma aeronave em 11 de agosto. O homem obteve a licença para pilotar o avião, mas ainda está no tribunal no mês que vem porque o pouso não foi emergencial e, portanto, ilegal de acordo com a lei canadense.