O piloto brasileiro organiza corrida por etapas em Portugal no próximo mês de maio

Registros foram abertos para a nova corrida Mountain Bike Stage que marca a estreia do Off-Road Specialist Cavalgando no brasil Na Europa.

O promotor brasileiro de eventos de ciclismo confirmou que a ‘Portugal Brazil Ride’ terá lugar de 9 a 14 de maio de 2022, numa competição por etapas de seis dias. Atravessará as zonas do Pinhão, Alijó, Castro Tintureiro, São Pedro do Sul, Vou Cela e torno. No total, serão percorridos 350 km, com uma acumulação total de 8.000 m.

“Não só nasci em Portugal, mas também nos levou ao país porque é a porta de entrada para a Europa, tem uma comida e uma cultura requintadas e um clima único no continente”, afirmou Mário Roma. Fundador da Brazil Ride.

“Por se tratar de um evento premium, há menos reservas de lugares como a Bahia (Brasil), que oferecem hospedagem e alimentação em hotéis quatro estrelas da região”.

A prova Portugal Brasil tem como objetivo a maior etapa de corrida de mountain bike premium da Europa. Segue a ligação 2021 entre a marca portuguesa de eventos MTP e a Brazil Ride.

Mario Roma continuou, “Além disso, a Brazil Ride tem o status de melhor plataforma premium de corrida do mundo e tem uma grande carteira de clientes, incluindo 40.000 clientes no Brasil e em 37 países.

“A Brazil Ride – com mais de 10 anos no mercado – traz expertise na organização de grandes eventos, com seu portfólio.”

A viagem a Portugal Brasil tem como objetivo a promoção e promoção do comércio local e, sobretudo, do turismo na região e no país. Trazendo atletas e suas famílias de todo o mundo.

A prova passa pelo centro do país (Castro Tiro, São Pedro do Sul, Vou Cela e torno) e pela região vinícola do Alto Turo (Alijo e Pinho).

“Todos os níveis são projetados para fornecer aos atletas uma experiência inspirada na diversidade de terrenos, caminhos e terrenos.

Roma acrescentou: “Já iniciamos as reservas para a prova Portugal Brasil, na qual a Europa experimentará a qualidade da prova brasileira e ganhará todos os prêmios por suas qualidades turísticas.

“Agregar novos parceiros que vieram fortalecer nossa equipe, entre eles duas marcas internacionais de automóveis, que serão entregues em breve, ou seja, com a melhor motivação para continuar trabalhando e torcer pelos melhores tempos”.

