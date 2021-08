O Performing Arts Center of Anchorage exige vacinação ou um teste COVID negativo para eventos ao vivo

Atwood Concert Hall no Alaska Center for the Performing Arts in Anchor. (Arquivos ADN, 2014)

As autoridades anunciaram na quarta-feira que as pessoas que comparecerem a concertos e outros eventos no Centro de Artes Cênicas do Alasca em Anchorage precisarão mostrar evidências de vacinação ou um recente teste COVID-19 negativo a partir de 1º de setembro.

Funcionários do complexo de teatros do centro disseram em um site propaganda.

O comunicado disse que as máscaras serão necessárias para participantes vacinados e não vacinados durante apresentações e outros eventos.

Este anúncio representa o primeiro grande local de entretenimento no Alasca a anunciar uma vacinação ou exigência de teste negativo para os portadores de ingressos. Na semana passada, Foo Fighters Jogou as ofertas de vacinação exigidas em Anchorage e Fairbanks para fãs de milhares.

O negócio de turismo em grande escala retorna a Anchorage após um longo hiato devido à pandemia de coronavírus, enquanto o estado atinge uma onda delta mutante.

“Esses requisitos permanecerão em vigor enquanto os níveis de transmissão em Anchorage forem ‘altos’ ou ‘substanciais'”, disse o anúncio. Os níveis de transmissão do COVID-19 em Anchorage estão atualmente “altos” de acordo com as diretrizes do CDC.

A Anchorage Opera, a Anchorage Symphony Orchestra e a Anchorage Concert Association estão entre as organizações que planejam eventos ao vivo de grande escala no centro nas próximas semanas e meses.

Grandes eventos programados para setembro incluem sitcoms semanais e a apresentação da Anchorage Concert Society homens de piano show de comédia musical Jane Lynch e Kate Flannery.

O centro disse que os portadores de bilhetes que não podem ou não querem cumprir os requisitos podem receber um reembolso.