O número de mortos por chuvas torrenciais na Turquia sobe para 38 enquanto Erdogan visita a área afetada pelo desastre | Turquia

O número de mortos nas enchentes na Turquia aumentou para 38, enquanto as equipes de emergência procuravam mais vítimas e sobreviventes na devastada região do Mar Negro, enquanto o país enfrentava centenas de incêndios florestais.

O Ministro da Saúde, Fahrettin Koca, anunciou no Twitter na noite de sexta-feira, a morte de 32 pessoas na província de Kastamonu no Mar Negro e seis na região vizinha de Sinop. A agência estadual de gestão de desastres informou que o número de vítimas.

Um número desconhecido de pessoas está faltando. O político da oposição Hassan Baltashi disse à Halk TV que os moradores contataram as autoridades para obter informações sobre 329 pessoas que ainda temiam sentir sua falta.

Presidente , Recep Tayyip ErdoganNa sexta-feira, ele visitou uma das cidades mais atingidas. Ele compareceu ao funeral das primeiras vítimas e da Mãe de Oração na frente de algumas centenas de residentes na cidade inundada de Kastamonu.

“Faremos tudo o que pudermos como país o mais rápido possível e nos levantaremos dos escombros”, disse Erdogan à multidão. “Não podemos devolver os cidadãos que perdemos, mas nosso estado tem os meios e o poder para compensar aqueles que perderam seus entes queridos.”

Semanas atrás, o líder turco Ele foi condenado nas redes sociais Para jogar saquinhos de chá nos habitantes locais ao visitar uma área devastada pelo fogo no final de julho.

Erdogan prometeu reconstruir casas, estradas e pontes destruídas. “Como muitas partes do mundo, nosso país sofre com desastres naturais há algum tempo, assim como na América, Canadá, Alemanha e outras partes da Europa.

Vista aérea da cidade inundada de Bozkurt, na província de Kastamonu. Foto: AP

As chuvas torrenciais que destruíram casas e pontes e varreram carros começaram na quarta-feira devido às fortes chuvas que varreram as províncias costeiras do Mar Negro de Bartin, Kastamonu, Sinop e Samsun.

Mais de 1.700 pessoas foram evacuadas pela área, algumas foram levantadas de telhados por helicópteros e muitas foram temporariamente alojadas em dormitórios de estudantes.

Em Kastamonu, um riacho fluiu em suas margens e inundou a cidade de Bozkurt. Halk TV relatou que vários corpos foram levados à costa do Mar Negro e transmitiu imagens de pessoas carregando um saco para cadáveres em uma praia de um condado não identificado.

Imagens de drones mostram a devastação após as enchentes na Turquia – vídeo

Fotos nas redes sociais mostraram pontes desabando com o peso da água corrente e estradas desabando devido a deslizamentos de terra. As autoridades disseram que cerca de 200 aldeias ainda estavam sem eletricidade na sexta-feira.

Entre os desaparecidos estão duas irmãs gêmeas de 12 anos e seus avós, que ficaram presos dentro de um prédio de oito andares que desabou em Bozkurt. Equipes de emergência foram vistas procurando sobreviventes entre os escombros.

Eles nos disseram: movam seus carros. Eles não disseram: “Salve suas vidas, salve seus filhos”, disse Arzu Yucel, a mãe das meninas, à agência de notícias DHA. “Eu poderia ter tirado eles de lá.”

Os esforços de busca e resgate continuam em Bozkurt. Foto: Agência Anadolu / Getty Images

A raiva parecia estar crescendo nas cidades do Mar Negro sobre o que alguns disseram ser uma falta de aviso adequado das autoridades locais sobre os perigos das tempestades que chegam.

O residente de Bozkurt, Yilmaz Ercivinli, disse à NTV que deixou sua casa para levar seu carro para uma área segura quando as águas da enchente começaram a subir, mas logo foram varridas. Ele disse que conseguiu se salvar se agarrando a uma árvore que também havia sido levada pela água.

“Quase perdi minha vida tentando salvar meu carro”, disse ele.

A devastação que atingiu as regiões do norte do Mar Negro na Turquia ocorreu em um momento em que o país afetado pelo desastre estava no controle dela Centenas de incêndios florestais Matou oito pessoas e destruiu trechos de floresta ao longo da cênica costa sul.

Os serviços meteorológicos prevêem que a chuva continue na área afetada pelo resto da semana.

Com a Associated Press e Agence France-Presse