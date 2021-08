O novo projeto de lei antitruste dos EUA exigirá que a Apple e o Google permitam lojas de aplicativos de terceiros e sideload

Nova legislação antitruste bipartidária tem como alvo a Apple Loja de aplicativos Foi a Google Play Store Aplicar hoje Escrito pelos senadores norte-americanos Richard Blumenthal, Marsha Blackburn e Amy Klobuchar.



Lei de Mercado de Aplicativos Abertos [PDF] Seu objetivo é criar “regras justas, claras e aplicáveis” que protejam a concorrência e aumentem a proteção do consumidor. De acordo com os três senadores, tanto a Apple quanto o Google têm “gatekeeping” em seus dois principais sistemas operacionais móveis e lojas de aplicativos, permitindo-lhes ditar os termos do mercado de aplicativos.

De acordo com os termos da fatura, que se aplica a empresas que possuem ou controlam a ‌App Store‌ com mais de 5.000.000 de usuários, a Apple não poderá exigir que os desenvolvedores usem seu sistema de compra dentro do aplicativo, e será obrigada a permitir que os desenvolvedores distribuam aplicativos por meio de lojas de aplicativos alternativas.

A Apple precisará fornecer “meios acessíveis” para Iphone Os usuários instalam aplicativos de terceiros ou lojas de aplicativos fora da App Store da Apple e precisam permitir que os clientes escolham aplicativos de terceiros e lojas de aplicativos como padrão, ao mesmo tempo em que ocultam os aplicativos padrão da Apple.

Outra formulação do projeto de lei impediria a Apple de retaliar os desenvolvedores que decidiram distribuir aplicativos usando meios alternativos, e a Apple também não teria permissão para favorecer seus próprios aplicativos de forma não razoável. A empresa precisará fornecer aos desenvolvedores acesso às interfaces do sistema operacional, informações de desenvolvimento e recursos de hardware e software.

Em um comunicado, Blumenthal disse que a legislação quebraria o controle competitivo que a Apple e o Google têm sobre o mercado de aplicativos, proporcionando aos usuários móveis mais controle sobre seus dispositivos.

“Esta legislação derrubará as barreiras anticompetitivas coercitivas da economia dos aplicativos, dando aos consumidores mais opções e menores startups de tecnologia uma chance de luta. Durante anos, a Apple e o Google esmagaram os concorrentes e mantiveram os consumidores no escuro – colhendo enormes ganhos enquanto trabalhavam pois eles deveriam ser guardiões de caridade. para este mercado de bilhões de dólares. Tenho orgulho de fazer parceria com o senador Blackburn e Klobuchar neste golpe fatal contra o bullying por grandes empresas de tecnologia. Este projeto bipartidário ajudará a quebrar o controle dessas tecnologias gigantes, abra a economia de aplicativos para novos concorrentes e dê aos usuários que os telefones celulares tenham mais controle sobre seus dispositivos ”.

Blackburn disse que a recusa da Apple e do Google em permitir lojas de aplicativos de terceiros é uma “afronta direta a um mercado livre e justo”, e Klobuchar disse que a legislação equilibra o campo de jogo e garantirá um “mercado inovador e competitivo”.

Em uma entrevista com ReutersBlumenthal disse que considerou o “abuso predatório” das duas empresas “extremamente ofensivo em muitos níveis”. Ele disse que espera uma legislação complementar na Câmara dos Representantes “muito em breve”.

No início deste ano, os legisladores dos EUA introduziram Legislação antitruste abrangente Se aprovado, isso levaria a grandes mudanças na indústria de tecnologia, com ações tomadas como o culminar de Investigação antitruste de 16 meses.

Atualizar: Em uma declaração para Rumores de MacA Apple reiterou seu compromisso em garantir que os aplicativos sejam entregues aos clientes de maneira segura e confiável.

“Desde o nosso início, sempre colocamos nossos usuários no centro de tudo o que fazemos, e a App Store é a base de nosso negócio para conectar desenvolvedores e clientes de forma segura e confiável. O resultado tem sido um mecanismo sem precedentes de economia crescimento e inovação, um motor que agora suporta mais de 2,1 milhões de empregos em todo o mundo. Os 50 estados. Na Apple, nosso foco é manter a App Store onde as pessoas possam confiar que cada aplicativo deve atender às nossas rígidas diretrizes e que sua privacidade e segurança são protegidos. “