O novo Parallels 17 oficialmente permite que você execute o Windows 11 no seu Mac

O Windows 11 está chegando aos Macs, mesmo aqueles sem Boot Camp. Parallels Desktop 17 Isso permitirá que os usuários do Mac experimentem A próxima versão do Windows da Microsoft em uma janela da área de trabalho do Mac. O Parallels suporta Macs Intel e M1 (embora haja um recurso especial para aqueles que executam dispositivos baseados em braço) e pode até ser usado para inicializar Visualização do Windows 11 Para quem não pode esperar.

Importante para usuários M1 é O mesmo de quando o Parallels adicionou o suporte pela primeira vez Para os dispositivos Apple mais recentes – você só poderá emular sistemas operacionais baseados em Arm, o que significa que você estará limitado ao Windows on Arm. enquanto Parece possivel Para instalar o Windows 11 Preview para dispositivos Arm, você provavelmente vai querer prosseguir com cuidado. Emular o Windows no x86 do Arm foi um pouco complicado, emular um aplicativo x64 O trabalho ainda está em andamento. Basicamente, se você deseja executar uma versão padrão do Windows em seu M1, ainda terá que lidar com as mesmas ressalvas que viriam ao executar o Windows em qualquer outro dispositivo Arm.

O Windows no M1 provavelmente terá os mesmos avisos do Windows em qualquer outro dispositivo Arm

Embora os usuários do M1 tenham que lidar com o Windows on Arm, eles também obtêm algumas melhorias de desempenho se vierem do Parallels 16: o Parallels diz que a nova versão permitirá que os Macs M1 tenham um desempenho 28% melhor do DirectX 11 e até 33 vezes o percentual inicialização mais rápida para Windows 10 em VMs Arm Insider Preview. Isso vem junto com gráficos 2D até 25 por cento mais rápidos e desempenho OpenGL até 6 vezes mais rápido que a Parallels diz que chegará às VMs do Windows em todos os Macs suportados, Intel e M1. Os usuários M1 também poderão usar o BitLocker e a inicialização segura graças ao módulo TPM padrão.

Existem outras melhorias com o Parallels 17 (por exemplo, agora é um aplicativo universal, facilitando a vida dos departamentos de TI) e também está recebendo suporte para Mac OS Monterey O software de virtualização será capaz de funcionar em computadores macOS 12, bem como criar máquinas virtuais.

Se você é alguém que mantém o equilíbrio no mundo do Windows e do Mac, vale a pena dar uma olhada no Parallels

Se você deseja a versão padrão do Parallels Desktop 17, tem a opção de obter uma assinatura por $ 79,99 por ano ou uma licença perpétua por $ 99,99. Se você tinha uma licença perpétua para uma versão anterior do Parallels, você pode atualizar para a 17 por US $ 49,99. Existem também versões Pro e Business que custam US $ 99,99 por ano. A Parallels vende o software em seu site, mas antes de você cortar algum dinheiro, pode valer a pena esperar até o lançamento do Windows 11 (Possivelmente em outubro) para ver como ele se sai bem no Parallels – ou se valia a pena usar o Windows 11 para começar.