O novo modelo PS5 da Sony pesa menos porque tem um dissipador de calor menor

Um novo modelo PS5 começou a ser lançado na Austrália, Japão e partes dos EUA no início deste mês. Novo design para grávidas Uma misteriosa diminuição de peso. Graças a um vídeo de desmontagem de Austin Evans do YouTubeAgora, o mistério está resolvido: a Sony mudou o dissipador de calor que ajuda a resfriar o PS5.

O novo dissipador de calor é muito menor que o original e compensa toda a perda de peso de 300g (0,6 lb), de acordo com Evans. Não está claro por que a Sony trocou o dissipador de calor tão cedo no ciclo de vida do PS5, mas Evans notou que sua própria unidade ficou mais quente como resultado – com temperaturas do escapamento traseiro de 3 a 5 graus mais altas. Pode ser devido a diferença de fabricação.

A Sony usa este dissipador de calor para resfriar o PS5, e o console possui um tubo de calor e fluxo de ar projetados para criar o mesmo nível de desempenho da câmara de vapor. O dissipador de calor, a placa de cobre sólida e as aletas de dissipação de alumínio ocupam muito espaço dentro do PS5 e contribuem significativamente para seu tamanho geral. É interessante ver a Sony reduzir o tamanho deste segmento, e espero que este seja o primeiro sinal de que a empresa está trabalhando em direção a um modelo PS5 menor. PS5 é a versão O maior console de jogos da história moderna.

Evans concluiu que as mudanças pioram o PS5, devido ao superaquecimento que registrou. Isso pode tornar o lançamento do PS5 mais desejável, se for algo recorrente em outros lugares. “Eu não acho que haja qualquer argumento de que este é um console pior, pelo menos para aquecimento e resfriamento”, disse Evans. “No que me diz respeito, prefiro lançar o PS5.”

A análise vem assim que a Sony a revela A versão não vende mais por US $ 499 De PS5 perdida, depois de Os relatórios do ano passado sugeriram A Sony tem lutado para manter os custos do PS5 baixos graças em parte a uma solução de resfriamento cara. Evans desbloqueou apenas uma versão digital do PS5, então não sabemos ao certo se a Sony também trocou a unidade de refrigeração do modelo com o drive.