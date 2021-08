O novo Charge 5 do Fitbit apresenta um design circular e uma tela colorida

depois de dois velho VazamentosO Fitbit anuncia oficialmente o Charge 5, o mais recente rastreador de fitness da empresa, e marca uma das maiores mudanças de design na popular família Charge desde o primeiro Charge HR. lançado em 2015. O Charge 5 atravessa os cantos difíceis que definiam os rastreadores Charge para uma aparência mais arredondada e, o mais importante, é o primeiro a ser fornecido com uma tela AMOLED colorida.

A tela do Charge 5 é 10 por cento maior que a do Charge 4 e seu brilho pode chegar a 450 nits, mais alto que os 200 nits do Charge 4. Tudo isso significa que a tela é fácil de ver quando você está fora. Você também pode optar por manter a tela ligada o tempo todo – o que significa que você não precisa esperar que a tela acenda apenas para ver a hora.

Os fãs de tela monocromática anteriores podem se recusar a mudar. E eu digo isso como alguém que realmente ama o monocromático no Charge 4 – é bom que não haja outra tela colorida para me distrair. Mas posso ver como a tela colorida pode tornar mais fácil distinguir entre estatísticas e informações, o que pode tornar o Charge 5 mais claro.

E embora uma tela sempre ativa também possa ser útil, ela tem um custo significativo para a bateria. Enquanto o Fitbit anuncia até sete dias de duração da bateria com o Charge 5, isso é feito com a tela sempre ligada desligada. Ligá-lo apenas reduz para dois – muito mais perto do que você usaria com um smartwatch tradicional do que como o Charge 5.

Sou um grande fã do visual arredondado do Charge 5. Foram-se os muitos cantos, arestas e geometria sólida dos rastreadores Charge anteriores – tudo no Charge 5 parece mais suave do que costumava ser. (Embora eu deseje que a Carga 5 retenha as linhas cruzadas que se projetam na banda para a Carga 2, 3 e 4), a Carga 5 é 10 por cento mais fina do que a Carga 4, o que significa que não deve se projetar do seu pulso completamente, e eu realmente gosto da maneira como os sensores na parte de trás do Charge 5 parecem se integrar mais perfeitamente do que no Charge 4.

Como o Fitbit Luxe lançado recentementeO Charge 5 também possui um design sem botões, o que significa que você irá interagir com todo o dispositivo a partir da tela de toque. (Tecnicamente, o Carga 3 E Carga 4 Ele também não tinha botões, mas havia uma pequena reentrância na lateral dos rastreadores de borda capacitivos que você pode pressionar para ativar o dispositivo e sentir algum feedback tátil.)

Barras de prata podem estar na lateral da Carga 5 pesquisar Como botões, mas na verdade são sensores que permitem fazer leituras de eletrocardiograma (ECG) para verificar se há sinais de fibrilação atrial (Que só está disponível em alguns países) e leituras de atividade elétrica (EDA) para verificar a resposta do seu corpo ao estresse. Ambos os recursos também são encontrados na empresa Sense smartwatch line.

Como muitos outros dispositivos Fitbit, o Charge 5 possui uma série de outros recursos de rastreamento de saúde, como monitorar sua frequência cardíaca, sono e níveis de saturação de oxigênio (SpO2). Fitbit também está anunciando um novo “Daily Standby Score” junto com o Charge 5, que se parece com o que oferece. wop pulseira. O Daily Prepare Score sugere diferentes níveis de exercício com base em sua atividade recente, sono e variabilidade da frequência cardíaca para garantir que você esteja se recuperando de forma eficaz. Se sua pontuação for mais alta, o Fitbit irá recomendar atividades mais intensas, mas se for mais baixo, o Fitbit irá recomendar exercícios mais leves.

Somente Assinantes Fitbit Premium, que paga $ 9,99 por mês ou $ 79,99 por ano, poderá obter uma pontuação de espera diária, embora o Charge 5 venha com uma assinatura gratuita de seis meses para o serviço, se você quiser experimentá-lo. E não é um recurso exclusivo do Charge 5; Os dispositivos Fitbit Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe e Inspire 2 também poderão fornecer uma pontuação de prontidão diária quando o recurso estiver disponível neste outono.

Tal como acontece com o Charge 4, o Charge 5 permite que você use Pagamento Fitbit Para pagar por coisas com o Charge 5. Você também poderá ver notificações no Charge 5 e responder às notificações de certos aplicativos com respostas rápidas se seu Fitbit estiver emparelhado com seu dispositivo Android. Carga 5. Pode ser usada Emparelhamento rápido do Google Para uma configuração mais rápida com um dispositivo Android, mas o rastreador ainda funcionará com iOS, apesar do Google ter concluído Aquisição da Fitbit em janeiro.

A família Charge tem sido um grande sucesso até agora – a empresa vendeu mais de 40 milhões de cargas até o momento, e Fitbit afirma que um em cada três usuários Fitbit hoje usa um rastreador de fitness Charge. Com o tempo, o Fitbit vem acrescentando recursos à linha Charge que a tornam mais competitiva com os smartwatches, como a tela muito maior Adicionado à Carga 2Tela sensível ao toque, resistente à água responsável 3, e GPS integrado com carga 4.

Mas os novos recursos e design do Charge 5 têm um custo maior. The Charge 5, que está chegando As variantes de cor preta, prata e ouro custam $ 179,95, um salto de $ 30 em relação ao Charge 4. E se você comprar uma pulseira para o Charge 3 ou 4, não é compatível com o 5, o que significa que você terá que gastar mais para equipar o dispositivo com sua banda favorita.

Novos recursos e alto custo podem dificultar a escolha entre um rastreador de fitness ou um smartwatch. Por US $ 100 extras, pode valer a pena pegar Apple Watch SE, que oferece muitos dos mesmos recursos de rastreamento de saúde que o Charge 5 (embora nenhum rastreamento de SpO2), uma tela maior e uma integração muito melhor para usuários de iPhone.

Se você tiver um telefone Samsung, O novo Galaxy Watch 4 de 40 mm é uma escolha atraenteE, por US $ 250, é mais barato que o Apple Watch SE. Se você quiser ficar no mundo do Fitbit, há $ 230 Versa 3 ou Fitbit sente, que está disponível por $ 250 Site Fitbit E Amazonas Enquanto escrevo isso.

Parece que o Charge 5 poderia ser um bom upgrade para a linha Charge, com sua tela colorida, opção de tela sempre ativa e novo design arredondado. Mas uma vantagem dos rastreadores de fitness focados em relação aos smartwatches é que eles costumam ser o dispositivo mais barato. E embora o Charge 5 ainda seja mais barato do que a maioria dos smartwatches, a diferença de preço não é tão grande quanto costumava ser. Antes de comprar o Charge 5, você pode querer considerar se os recursos extras em um smartwatch valem o dinheiro extra.

As pré-encomendas do Charge 5 começam na quarta-feira, antes de estar disponível no outono.