O negócio da Topps foi cancelado para o público depois que a MLB finalizou um negócio de cartas colecionáveis ​​de 70 anos

Um acordo para comprar a Tops para sua oferta pública inicial foi cancelado depois que a Liga Principal de Beisebol disse que não renovaria seu relacionamento exclusivo de 70 anos com a empresa de cartões colecionáveis.

O fundo de hedge Mudrick Capital disse sexta-feira – um dia depois que a MLB anunciou sua decisão abrupta de se desfazer da Topps em favor da gigante do comércio de esportes Fanatics – na situação atual O acordo de fusão da Topps com uma empresa de “cheque em branco” para torná-lo público “foi rescindido por acordo mútuo”.

Esperava-se que a Mudrick’s Special Purpose Acquisition Company, ou SPAC, fechasse sua fusão com a Topps em 27 de agosto e começasse a negociar na Nasdaq em 30 de agosto. Isso encerraria o negócio que estava em vigor desde 1952.

O negócio – anunciado em abril no auge do frenesi do NFT – valia US $ 1,3 bilhão. Na época, a Tops disse que planejava capitalizar sobre a demanda por tokens não fungíveis com a venda de ativos digitais relacionados ao beisebol.

O jogo SPAC de Jason Mudrick com a Topps deveria ser lançado ao público na próxima semana. Em vez disso, ele é encerrado. Alami Stock Photo

Uma fonte próxima à Mudrick Capital indicou que a SPAC tem até setembro de 2022 para encontrar uma meta. Por um lado, Mudrick está de volta à estaca zero, mas a empresa “fez muitos negócios” antes de anunciar seus planos de fusão com a Topps em abril, de acordo com a fonte.

Por enquanto, a Topps permanecerá privada com o antigo CEO da Disney, Michael Eisner.

“A Topps espera ser capaz de produzir em massa todos os produtos licenciados de beisebol existentes até 2025, sujeito ao acordo atual”, disse a empresa em um comunicado.

A Topps também possui outros ativos, incluindo um negócio de confeitaria que fabrica o chiclete Bazooka Bubble Gum e Ring Pops.

As ações da SPAC, que são negociadas sob o símbolo MUDS, caíram de quase US $ 11 por ação na quinta-feira ao meio-dia para menos de US $ 10 por ação na sexta-feira, mais recentemente em US $ 9,85.