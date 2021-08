O ministro da educação do Taleban disse que as mulheres afegãs teriam permissão para frequentar a universidade, mas as classes mistas seriam proibidas

O Ministro em exercício do Ensino Superior talibã, Abdul Baqi Haqqani, fala no pódio durante uma reunião consultiva sobre as políticas gerais de ensino superior do Talibã na Loya Jirga em Cabul, em 29 de agosto de 2021. Aamir Qureshi / AFP via Getty Images

O Taleban diz que as mulheres podem frequentar as universidades sob o regime do Taleban, mas não podem participar das mesmas aulas que os homens.

O ministro da educação do Taleban disse que o movimento queria um currículo “razoável e islâmico”.

O grupo de linha-dura governante disse que respeitará os direitos das mulheres no Afeganistão, mas muitos estão céticos em relação a suas reivindicações, dado o histórico de opressão de mulheres do grupo.

O ministro interino da Educação Superior, Abdul-Baqi Haqqani, disse que as mulheres no Afeganistão teriam permissão para se matricular na universidade “com segurança”, desde que seus estudos estivessem de acordo com a interpretação do Taleban da lei islâmica. Por AFP.

Haqqani acrescentou que as aulas de gêneros mistos serão banidas. Os comentários foram feitos no domingo em um Loya Jirga – Uma reunião de um conselho de líderes tribais e de facções no Afeganistão.

Ele disse, de acordo com a AFP, que “o povo afegão … continuará sua educação superior à luz da Sharia com segurança, sem estar em um ambiente misto de homem e mulher”.

Ele acrescentou que o Taleban aspira “encontrar um currículo islâmico razoável em linha com nossos valores islâmicos, nacionais e históricos e, por outro lado, ser capaz de competir com outros países”.

A maioria das escolas no Afeganistão já eram segregadas por gênero antes de o Taleban tomar o poder no início deste mês, e estima-se que dois terços das meninas no país não vão à escola, De acordo com a Human Rights Watch.

Quando o Talibã estava no poder de 1996 a 2001, Mulheres e meninas foram impedidas de trabalhar e estudar. O grupo afirmou que continuaria a avançar Respeitando os direitos das mulheres De acordo com a lei islâmica, não buscará vingança contra os afegãos que estavam trabalhando com seus inimigos.

Mas muitos estão céticos em relação à mudança repentina do Taleban. Vários relatos de mulheres afegãs descrevem como o grupo não honrou consistentemente sua promessa de que as meninas continuariam a frequentar a escola. por exemplo, Membros do Taleban espancam um motorista de riquixá Digamos que um professor estivesse viajando sem um único acompanhante masculino Uma mulher disse à CNN.

Em algumas áreas ocupadas pelo Taleban, mulheres e meninas já foram impedidas de ir à escola ou de sair de casa sem escolta masculina, O Guardian relatou.

Milhares tentaram fugir do Afeganistão, temendo que o Talibã voltasse a um regime repressivo, Lotado no aeroporto de Cabul E Tentando bloquear os aviões que saem do país.

