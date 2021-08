O malfadado retorno de Tim Tebow à NFL foi sobre nepotismo, não talento | Tim Tebow

NSNos últimos quinze anos, durante a maior parte deste milênio, Tim Tebow Ele tem um monte de oportunidades. Ele mereceu e aproveitou ao máximo por algumas temporadas, jogos ou segundos improváveis. Mas o mesmo não pode ser dito de sua última aventura, a charada de verão em que ele jogou um tight end na NFL.

Não foi particularmente convincente.

Urban Meyer, o três vezes inacabado técnico do Jacksonville Jaguars, interrompeu Thibaut na terça-feira por um bom motivo: ele não é mais muito bom no futebol. A decisão veio três dias depois de o ex-meio-campista jogar 16 instantâneos pouco inspiradores Em uma derrota na pré-temporada para os Browns, foi uma questão de preocupação, eu acho, para as legiões de fãs da Flórida que mudaram para as 85 camisetas do Teal em maio. No Twitter, Tebow agradeceu Jaguars e disse que “Grato pela oportunidade de realizar um sonhoUm sentimento tão inofensivo quanto enfurecedor.

Podemos concordar que isso era tudo o que realmente era, certo? Tebow criar um arquivo NFL Como um tight end aos 34 anos, quase nove anos após sua última participação em um jogo, teria sido um sonho febril, uma alucinação. Os Jaguars permitiram que ele considerasse essa possibilidade, já que o benefício da maioria dos jogadores em sua posição seria dispensado – jogadores com grandes sonhos e melhores chances de torná-los realidade, que poderiam realmente usar um cheque de pagamento e um momento de destaque.

Existe raiva. E só para ficar claro, eu não desconto no Tebow. Aos 20 anos, com versículos bíblicos arranhados no olho roxo, seu heroísmo em campo lhe rendeu um culto de seguidores e uma chance no futebol profissional, apesar de seu conjunto de habilidades pouco convencionais. Seus flashes de brilho o mantiveram na liga, e então eu o peguei Um look do New York Mets, uma Microfone da rede SEC.. Por um tempo, ele convocou jogos e se reportou a pequenos parques no interior do estado de Nova York e na Carolina do Sul. Em todas as aparências, ele trabalhou duro e se beneficiou da dúvida – embora a maioria dos jogadores com habilidades medíocres no beisebol provavelmente não seja escolhida por um time.

Portanto, não, não o culpe por procurar outra oportunidade, pode ter feito sentido há uma década. Culpe os Jaguars (e Meyer, que treinou Tebow na faculdade) por não dizer não a uma sugestão boba, por não levar em conta – ou prestar atenção – à afirmação que eles fizeram tão simples sim.

Todos nós vimos as estatísticas. Menos de um décimo de 1% dos jogadores de futebol americano do ensino médio têm a chance de jogar como profissionais. Menos de 5% dos jogadores universitários fazem o corte. Há muitos caras e menos lugares, e a possibilidade de dar um Tebow neste verão tem preços exorbitantes. É muito diferente de todos que já jogaram.

No entanto, Tebow teve que fazer repetições preciosas, mesmo que ele estivesse à margem da lista do campo de treinamento. O slick é slick, e o fato de ele ter um envia uma mensagem alta e clara (e feia) sobre quem a NFL acha que merece uma chance na liga e quem não: o astro branco da faculdade, não o negro ajoelhado velho treinador amigoNão é um jovem jogador desesperado para dar uma olhada.

Em 2020, apenas 35 dos 255 jogadores convocados em 2010 permaneceram nas escalações da NFL. Que 14% da turma de recrutamento de Tebow ainda estão em forma porque estão na casa dos 30 anos, e isso significa: O momento passou. E oh meu Deus, foram os momentos Tipo. Ame-o ou odeie-o, todos nós o vimos atropelar a SEC em nossas últimas temporadas. Impossível de esquecer Aquele fairway de 80 jardas para Demaryius Thomas em 2012, depois que Tebow ganhou um trabalho que parecia inatingível, depois que a maioria na NFL o considerou um quarterback. E então, uma vez ela era Fora, quando ele assinou com o Mets e bateu no chão No primeiro arremesso de sua primeira liga menor no bastão – esse foi um exemplo de Steck. Às vezes, nunca sai, muitas vezes simplesmente incrível.

Este verão com os Jaguares, então, foi completamente fora do personagem, uma pontuação contrastante no final de uma história errante. Foi desleixado, triste, um pouco constrangedor de assistir. Tebow cai diretamente em 86% da categoria de recrutamento, entre os caras que tiveram suas chances e as jogaram. Em uma liga mais justa, onde os contratos são oferecidos com base em talentos e promessas, em vez de favoritismo e vendas potenciais de camisetas, Tebow não foi nada mais do que uma vítima dessas probabilidades. Outra pessoa que teria aquele lugar distante na lista de Jaguar neste verão estaria lutando por seu futuro e poderia tê-lo visto escapar impune.

Em vez disso, os Jaguars contrataram um jogador sem futuro pelo qual lutar. Nada escapou quando Meyer fez sua ligação na terça-feira – e a ilusão de que as oportunidades são conquistadas, não dadas, já se foi.