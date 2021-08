O Lions lança a escolha de Prishad Berryman na primeira rodada antes do prazo para a lista final da NFL, relatam relatórios

A pré-temporada da NFL acabou oficialmente, e isso significa que é hora de muitas conversas desagradáveis ​​sobre a liga – todas as 32 equipes estão trabalhando para reduzir sua lista de 80 homens para o número obrigatório de 53 antes do prazo de terça-feira. Haverá muitos nomes notáveis ​​a serem cortados no próximo dia ou depois e Prashad Berryman é dito ser um deles. A seleção da primeira rodada anterior foi lançada por Detroit Lions, por Adam Shifter ESPNe devolvê-lo a uma agência gratuita poucos meses depois de receber alta. Perriman assinou um contrato de um ano no valor de US $ 2,5 milhões com o Lions em março passado, mas há algumas coisas que tornam a mudança inesperada.

Em primeiro lugar, apesar de um contrato de um ano, o Lions garantiu a Berryman US $ 2 milhões de seu contrato de US $ 2,5 milhões, portanto, sua libertação significaria que eles teriam que comer US $ 2 milhões em dinheiro morto contra o teto salarial. Em segundo lugar, não é como se os Leões tivessem varrido talentos no gráfico de profundidade WR, o que significa que Perriman tem lutado para ser mais esperto que veteranos e calouros no campo de treinamento e na pré-temporada.

O último é certamente verdade, visto que o jogador de 27 anos foi capaz de reunir apenas uma recepção para seis jardas em seus dois jogos de pré-temporada com o Lions – em cinco gols combinados. Não foi isso que o Lions assinou, e a promessa dos outros destinatários da unidade eventualmente a deixou confortável comendo $ 2 milhões para mandar Berryman para ele.

É considerada a vigésima sexta seleção geral do modelo Baltimore Ravens Em 2015, Berryman é jogador da Major League Soccer desde 2018, tendo assinado com o time de futebol Washington naquele ano após ter sido dispensado pelos Ravens. Sua estada em Washington foi a primeira de várias passagens curtas com os clubes, tendo sido dispensada cinco dias após ingressar na organização em meados de setembro. então se junta Cleveland Browns Em outubro, ele terminou a temporada com 340 jardas e duas contra 16 capturas, mas foi forçado a voltar à agência quando Brown não avançou. Então ele veio fica com Tampa Bay Buccaneers em 2019 em um contrato de um ano no valor de $ 4 milhões, seguido por outro contrato de um ano em 2020, desta vez com New York Jets Por mais de $ 8 milhões com uma garantia de $ 6 milhões.

Ele passou a lançar números de carreira com os Buccaneers – atingindo 645 jardas e seis touchdowns – seguido por um ano de estatísticas sólidas com os Jets, que ele capitalizou no acordo acima mencionado com os Leões que agora chegou ao fim. Como no passado, Perriman provavelmente pousará em breve com uma equipe que precisa do WR, e seu preço pedido não deve ser muito alto, considerando que ele está deixando Detroit com US $ 2 milhões para sua visita de verão.

