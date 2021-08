O lançamento do foguete Wallops da NASA pode ser visto de New Jersey, outros estados do leste

Fique de olho no céu e você poderá ter um vislumbre do futuro Lançamento de foguete na instalação de voo Wallops da NASA no leste da Virgínia.

O foguete Northrop Grumman Antares está programado para decolar às 17:56 ET na terça-feira, 10 de agosto, como parte da 16ª missão da empresa para entregar suprimentos, equipamentos e investigações científicas da NASA para a Estação Espacial Internacional, anunciou a NASA.

Contanto que o céu esteja claro, disse a NASA, o lançamento pode ser visível para as pessoas no meio do Atlântico e possivelmente em outras partes do leste dos Estados Unidos.

O mapa acima mostra o número de segundos que aparecerão depois que um foguete Grumman decolar de diferentes regiões do leste dos Estados Unidos. O foguete está programado para ser lançado às 17:56, horário do leste dos EUA, na terça-feira, 10 de agosto de 2021.NASA

Melhores sites para assistir

Se você estiver de férias esta semana em Delaware, Maryland ou Virgínia, a agência espacial recomenda seis locais de observação principais nesses estados:

Wallops Visitor Center em Wallops Island, Virgínia

Ilha de Chincoteague em Chincoteague, Virgínia

Assateague National Seashore em Maryland

Ocean City em Maryland

Delaware Sea Shore e Fenwick Island State Park em Delaware

Virginia Beach na Virgínia

Estes são alguns dos principais pontos de observação recomendados pela NASA para o lançamento do foguete programado para terça-feira, 10 de agosto de 2021, se o tempo permitir.Facebook Logotipo do Facebook Inscreva-se no Facebook para se conectar com Jamie Adkins NASA Wallops

quando você está olhando

O mapa acima mostra quantos segundos após a decolagem o foguete poderá ser visto de diferentes regiões do leste dos Estados Unidos.

No sul de Nova Jersey, o melhor momento para procurá-lo seria de 60 a 90 segundos após o lançamento, e no norte e centro de Nova Jersey, o melhor momento para olhar seria de 90 a 120 segundos após a decolagem.

Como assistir a transmissão ao vivo

Obrigado por contar conosco para entregar as notícias locais em que você confia. Por favor, considere o suporte NJ.com Uma assinatura opcional.

Len Melisurgo pode ser alcançado em LMelisurgo@njadvancemedia.com.