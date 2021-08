O Hezbollah tem uma rede inter-regional de túneis que mede centenas de quilômetros.

Um novo relatório do ALMA revela a existência de uma extensa rede inter-regional de túneis pertencentes a Hizb allah Ele se estende por todo o Líbano e tem como objetivo permitir que o grupo movimente pessoal e armas.

O relatório intitulado “Terra dos Túneis” foi divulgado quinta-feira pelo centro, que examina os desafios de segurança que Israel enfrenta em sua frente norte.

De acordo com o relatório do Major (Res.) Tel Perry, o Hezbollah iniciou o projeto do túnel após a Segunda Guerra do Líbano em 2006 com a ajuda de norte-coreanos e iranianos e é “muito maior do que o projeto do metrô do Hamas na Faixa de Gaza”.

A rede deve conectar a área de Beirute, a sede central do Hezbollah e a área de Bekaa, que a organização usa como base logística operacional de retaguarda, com o sul do Líbano. De acordo com o relatório, eles estão permitindo que “centenas de caças, totalmente equipados, passem rápida e furtivamente pelo subsolo”.

Os túneis também são grandes o suficiente para que motocicletas, ATVs e outros veículos pequenos se movam por eles para permitir que as forças manobrem de um lugar para outro “com a finalidade de fortalecer as posições de defesa ou realizar um ataque de maneira segura, protegida e invisível . ”

O comprimento cumulativo da rede pode chegar a centenas de quilômetros e em uma área se estende por cerca de 45 quilômetros, conectando a região de Sidon com o Bekaa.

“De acordo com as nossas conclusões, parece que parte do projeto foi implementado na área geográfica de Wadi Jensnaya – o vale entre Al-Hassaniya e Wadi El-Lemon – Berti – Sventa (entre Saniya e Bosleya) – Mazra Kafra – Ao sul de Zalta. Além da área geográfica de Tswan – Al-Rummaneh – Jabal Tora (radar) – Louaizeh – Sujood – Mazraa Al-Zaghreen – Al-Aishiya – Al-Qatrani – Al-Sariri – Bracha Jabbour – Midoun – até o Bekaa ocidental.

Como agitação Os túneis contêm salas de comando e controle subterrâneas, depósitos de armas e suprimentos, clínicas de campo e colunas dedicadas ao lançamento de mísseis de todos os tipos (mísseis, mísseis superfície-superfície, mísseis antitanque e mísseis antiaéreos). .

Al-Bari escreveu que os túneis também são usados ​​para ataques de artilharia, com escotilhas abertas por um curto período de tempo antes de serem imediatamente fechadas. Esses pilares estão ocultos, camuflados e indetectáveis ​​acima do solo.

Os túneis do Líbano, que não cruzam a fronteira com Israel, são iguais aos da Coreia do Norte.

O relatório afirma que a rede de túneis do Hezbollah foi construída com a ajuda de uma empresa norte-coreana chamada “Korean Mining Development Trading Company”, uma empresa especializada no desenvolvimento de infraestrutura subterrânea. A própria construção dos túneis foi realizada pela Jihad Construction Corporation do Hezbollah.

Em 2018, o IDF lançou a Operação Escudo do Norte para descobrir e destruir todos os túneis da fronteira escavados pelo Hezbollah no norte de Israel. Embora o exército disse que encontrou e destruiu seis desses túneis.

A destruição de seus túneis transfronteiriços foi um grande golpe para o grupo e, de acordo com as IDF, eles não tentaram reconstruí-los desde então.