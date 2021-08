O governo Biden visa reduzir os custos de projetos solares e eólicos em terras públicas

LOS ANGELES / WASHINGTON (Reuters) – O governo Biden planeja tornar as terras federais mais baratas para o acesso dos desenvolvedores de energia solar e eólica, depois que a indústria de energia limpa argumentou no lobby deste ano que as taxas de aluguel eram muito altas. O investimento pode torpedear a agenda de mudança climática do presidente.

A decisão de Washington de revisar uma política federal de terras para projetos de energia renovável é parte de um esforço mais amplo do governo do presidente Joe Biden para combater o aquecimento global, promovendo o desenvolvimento de energia limpa e desencorajando a exploração de carvão.

“Entendemos que o mundo mudou desde a última vez que examinamos isso e que atualizações são necessárias”, disse à Reuters Jania Scott, assessora sênior do Secretário Adjunto do Interior para Terras e Minerais dos Estados Unidos.

Ela disse que o governo está considerando várias reformas para tornar o desenvolvimento de terras federais mais fácil para empresas de energia solar e eólica, mas ela não entrou em detalhes.

A pressão por um acesso mais fácil a vastas terras federais também ressalta a necessidade feroz da indústria de energia renovável por um novo espaço: Biden pretende descarbonizar o setor de energia até 2035, uma meta que exigiria mais espaço do que a Holanda apenas para a indústria solar, de acordo com a pesquisa Rystad Energy da empresa.

Em questão está o esquema de taxas e taxas de aluguel para arrendamentos solares e eólicos federais projetados para manter os preços em linha com os valores das terras agrícolas próximas.

De acordo com a política, implementada pelo governo do presidente Barack Obama em 2016, alguns grandes projetos solares pagam US $ 971 por acre por ano de aluguel, junto com mais de US $ 2.000 por ano por megawatt de capacidade de energia.

Para um projeto de serviço público que cobre 3.000 acres e produz 250 megawatts de energia, isso representa uma conta de cerca de US $ 3,5 milhões por ano.

Os aluguéis de projetos eólicos são geralmente mais baixos, mas as taxas de capacidade são mais altas, US $ 3.800, de acordo com a tabela de taxas federais.

A indústria de energia renovável argumenta que as taxas de Home Office estão fora de sincronia com os aluguéis de terras privadas, que podem chegar a US $ 100 o acre, e não vêm com taxas de produção de energia.

Também é mais alto do que os aluguéis federais para arrendamentos de exploração de petróleo e gás, que são de $ 1,50 ou $ 2 por ano por acre, antes de serem substituídos por uma taxa de produção de 12,5% assim que o petróleo começar a fluir.

“Até que esses custos muito onerosos sejam resolvidos, nossa nação provavelmente perderá a capacidade de viver de acordo com seu potencial de implantar projetos locais de energia limpa em nossas terras públicas – e os empregos e o desenvolvimento econômico que vem com isso”, disse Jane Grace, geral conselho. American Clean Power Association, um grupo comercial de energia limpa.

A indústria de energia renovável historicamente conta com espaços privados para construir grandes projetos. Mas grandes extensões de terras privadas ininterruptas estão se tornando escassas, tornando as terras federais uma das melhores opções para expansão futura.

Até agora, o Home Office permitiu menos de 10 gigawatts de energia solar e eólica em mais de 245 milhões de acres de terras federais, um terço do que era esperado para ser instalado em todo o país apenas este ano, de acordo com a Administração de Informação de Energia. .

A indústria solar começou a pressionar a questão em abril, quando o Solar Broad Consortium, uma coalizão de alguns dos principais desenvolvedores de energia solar do país – incluindo NextEra Energy, Southern Company e EDF Renewables – fez uma petição ao Homeland Office of Land Management. Aluguéis baixos em projetos de grande escala nos desertos desgastados do país.

Um porta-voz do grupo disse que a indústria inicialmente se concentrou na Califórnia porque é o lar de um espaço solar promissor e porque os terrenos em torno de grandes áreas urbanas como Los Angeles aumentaram as avaliações de condados inteiros, mesmo em trechos de deserto inadequados para a agricultura.

NextEra. Administradores (Não)Sulista (filho)A EDF não fez comentários quando contatada pela Reuters.

Em junho, o escritório reduziu os aluguéis em três condados da Califórnia. Mas os representantes da energia solar descreveram a escala como inadequada, argumentando que os cortes foram muito pequenos e que as taxas de capacidade do megawatt permaneceram em vigor.

Advogados das empresas de energia solar e da BLM discutiram o caso em telefonemas desde então, e novas negociações estão agendadas para setembro, de acordo com Peter Weiner, advogado que representa o grupo solar.

“Sabemos que as pessoas que são novas no BLM têm muito que fazer”, disse Weiner. “Nós realmente apreciamos o interesse deles.”

Relatórios de Nicola Groom. Edição de Dan Grebler

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.