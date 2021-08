O Google está constantemente aprimorando seu software de mapas para torná-lo mais útil para os usuários (e, reconhecidamente, para todas as empresas que pagam por publicidade no aplicativo e na web). De acordo com uma mensagem enviada a membros do programa Google Maps Preview, o próximo recurso importante a ser adicionado será a exibição automática de taxas de pedágio para estradas, pontes e outras adições potencialmente caras à sua rota de navegação.

A confirmação veio de um membro do programa de visualização que foi instruído a conduzir uma pesquisa para orientar a equipe de desenvolvimento do mapa sobre a melhor forma de implementar o recurso. De acordo com a mensagem, as taxas de tráfego e, possivelmente, os totais ao longo da rota de condução serão mostrados antes que o usuário os selecione, permitindo-lhes escolher entre economizar tempo ou dinheiro.

No momento, o Google Maps determina a presença de rotas com gráfico de tráfego, tanto no mapa geral como nas rotas de navegação (ver acima). Mas as taxas de taxas definidas não estão atualmente no aplicativo, mesmo para membros do programa de testes. O Google pode ter portado outro recurso do Waze, um aplicativo de mapeamento que adquiriu em 2013 – O Waze começou a estimar as taxas três anos atrás. Esperamos que apareça em breve, pois pode ser uma grande vantagem para quem tem que dirigir em estradas irregulares ou tentar se locomover por uma nova cidade de forma barata.