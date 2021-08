Embora não seja infalível, as chaves de segurança Google Titan 2FA são um Uma opção excelente e fácil de usar para usuários regulares Eles desejam adicionar uma ferramenta física aos métodos de login de suas contas. Ainda hoje, é vendido em várias variantes diferentes, incluindo configurações USB-A e USB-C, junto com opções de Bluetooth e NFC para conexão sem fio. Já se passaram alguns anos desde o lançamento da chave 2FA, o que a torna o momento perfeito para uma atualização rápida.

A partir de amanhã, o Google está mesclando seu pacote em apenas duas opções, ambas habilitadas para NFC. Você poderá escolher entre as chaves USB-A e USB-C, dependendo da que melhor se adapta às suas necessidades como usuário. Enquanto isso, a variante Bluetooth está sendo eliminada para sempre e já está marcada como fora de estoque e não disponível para compra. de acordo com o googleNão há necessidade de continuar usando o Bluetooth para verificar o seu login, graças à proliferação do NFC em 2021. Se você atualmente conta com um desses switches, não se preocupe – ele ainda funcionará com os dois padrões sem fio, com a garantia de Nós vamos.

A atual linha Titan do Google, com modelos Bluetooth atualmente à venda.

O Google recomenda escolher qualquer chave que se ajuste ao dispositivo que você usa com mais frequência. Se você escolher o switch USB-A, também receberá um adaptador USB-A para USB-C incluído na caixa. Esta variante será executada por US $ 30, enquanto uma unidade USB-C custa US $ 35.

O modelo USB-C atualizado, junto com o switch USB-A mais antigo.

Além da mudança na formação, o hardware em si parece permanecer o mesmo. Isso provavelmente inclui a vulnerabilidade descoberta no início deste ano que pode levar à clonagem de chaves, Embora tenhamos resumido em janeiroOs usuários normais não precisam se preocupar muito, desde que o dispositivo não seja perdido e suas credenciais de conta permaneçam desconhecidas.