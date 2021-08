O fracasso do Afeganistão levanta questões difíceis para a Europa

Haddad não vê preocupação de que Washington renuncie ao seu compromisso com a defesa coletiva da OTAN. “Mas há uma mensagem para a Europa de que não há desejo dos americanos de se envolver em conflitos vizinhos que possam afetar a Europa”, disse ele.

Anna Veslander, analista de defesa sueca e diretora do Norte da Europa no Conselho do Atlântico, vê a retirada do Afeganistão como um sinal claro de que a OTAN voltará a se concentrar na competição de grandes potências com a China e a Rússia, de olho nas questões de dissuasão. resiliência e desinformação. e mudanças climáticas.

Ela disse que os aliados europeus também estão cansados ​​do Afeganistão, onde a luta contra o terrorismo foi misturada com promoção da democracia, construção do Estado e reforma social. “Mas a OTAN não é uma organização de ajuda ao desenvolvimento”, disse ela.

Um fiasco de retirada reavivaria o argumento pela autonomia estratégica, mas o melhor resultado, disse ela, seria um “pilar europeu da OTAN” que – com investimentos significativos – poderia fornecer parte do transporte aéreo estratégico, vigilância, reconhecimento, comando e controle que os americanos agora oferecem. “Se quisermos mais capacidade e divisão de encargos, pode ser uma discussão útil, embora cara,” disse a Sra. Weislander.

Julian Lindley-French, analista de defesa do Statecraft Institute em Londres, diz que os europeus estão dando muitos “sinais de virtude”, apesar do “fraco esforço europeu no Afeganistão nos últimos 20 anos”, com a maioria dos aliados limitando suas operações a regras cautelosas de engajamento.

Ele acrescentou que “a fraqueza europeia é, na verdade, isolacionismo europeu”.

Cory Schack, diretor de estudos de política externa e de defesa do American Enterprise Institute, alertou que as reclamações europeias sobre uma retirada caótica são sérias, mas podem se recuperar.

“Eu simpatizo com a preocupação europeia, dada sua dependência dos Estados Unidos para a garantia final de sua segurança, mas também porque levanta questões importantes sobre a governança de Biden”, disse Schack.