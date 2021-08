O fã de ‘Simpsons Hit & Run’ trouxe este jogo de volta em uma semana com o Unreal Engine

Embora haja alguns problemas, Acerte e execute os Simpsons Tornou-se uma espécie de clássico desde seu lançamento, há quase 20 anos. pegou o jogo GT Ele acrescentou o modelo e a família mais disfuncional da América, criando uma corrida divertida que encontrou um grande público no PS2, Xbox e GameCube, vendendo mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo.

Apesar do desejo óbvio de ter refazer ou sequência – Atenção do participante do show Salman morreu – Não parece que receberemos uma nova parcela tão cedo (Salman diz que “tentar fazer isso acontecer é complicado na empresa”, aparentemente). É por isso que mod Costelas Ele decidiu resolver o problema com as próprias mãos e recriar o jogo usando o Unreal Engine 5 – com resultados impressionantes.

Usando uma ferramenta criada por outro desenvolvedor, Lucas Cardellini, Reubs exportou o mapa de Springfield do jogo original para o Unreal Engine, então usou uma combinação de inteligência artificial e esforço manual para adicionar texturas. Ele chegou a permitir o rastreamento de raios, transcrevendo o áudio do original para que os personagens pudessem falar. Ele então passou para a programação em todos os elementos do jogo – como colecionáveis ​​- onde ele finalmente juntou a parte inicial do jogo original em uma demo jogável.

O feito foi tão impressionante que Joe McGinn, que foi o design principal do The Simpsons Hit & Run, postou na conta de Reubs no YouTube para dizer o quanto ele amou a demonstração:

Olá, sou o designer-chefe do jogo original. Incrível o que você fez! Realmente dá uma ideia de como pode ser uma remodelação totalmente moderna. bom trabalho!

Infelizmente, parece que os advogados da Disney entraram em contato porque Reubs removeu a demonstração de seu site. No entanto, espera-se que a reação do público em geral convença os responsáveis ​​a puxar algumas pistas e fazer uma reforma – porque há claramente muita demanda.