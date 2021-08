O estoque do PS5 e do Xbox Series X chega ao Walmart hoje à noite – é quando verificar

Toque o alarme! O Walmart anunciou que estoque PS5 e Xbox Series X estarão disponíveis hoje à noite, dando-nos outra chance de garantir um console de nova geração quando as oportunidades são extremamente raras.

Como sempre, este último reabastecimento não vai durar muito, então você precisa ser rápido se quiser pegar um PS5 ou Xbox Series X esta noite. Felizmente, o Walmart foi gentil o suficiente para fornecer a hora exata em que ele é reabastecido, para que você saiba quando o toque do dedo está pronto.

O estoque do PS5 e Xbox Series X estará disponível no Walmart Hoje à noite às 18h PT / 21h ET. Isso é cerca de uma hora a partir de agora, então não se esqueça de definir um alarme ou cronômetro para lembrá-lo. Aqui estão os links que o levarão diretamente à loja do Walmart para PS5 e Xbox Series X, que você pode marcar para eficiência.

No momento em que este artigo foi escrito, você ainda tem cerca de uma hora antes do reabastecimento do PS5 e Xbox Series X do Walmart, mas caso você chegue tarde, aqui estão alguns links adicionais para verificar se há estoque adicional. Esses varejistas oferecem os negócios mais consistentes e definitivamente vale a pena conferir de vez em quando.

