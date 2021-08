O estoque de desejos caiu 27% em dois dias e 78% desde janeiro

nós desejamos CEO Peter Szulczewski abriu seu escritório carta do acionista na semana passada de uma forma que certamente assustaria os investidores, que já estavam preocupados com uma empresa que vinha passando por dificuldades desde que abriu o capital, há apenas oito meses.

“Depois de um forte início no segundo trimestre de 2021, a demanda desacelerou devido a uma série de ventos contrários”, escreveu Szulczewski na primeira frase da carta publicada na quinta-feira, junto com o relatório de lucros da Wish.

As ações da Wish caíram 20% na sexta-feira e continuaram caindo na segunda-feira, caindo mais 9% para fechar em US $ 6,87. A empresa que opera o aplicativo de comércio eletrônico com desconto, Primeira vez a US $ 24 por ação em dezembro e negociados a US $ 31,19 em 1º de fevereiro. Desde então, as ações perderam mais de três quartos de seu valor.

A Wish relatou um declínio de 6,4% na receita trimestral em relação ao ano anterior, para US $ 656 milhões, enquanto os analistas esperavam um ligeiro aumento. Seu prejuízo líquido aumentou 10 vezes, para US $ 111 milhões, e seus usuários ativos mensais (MAUs) caíram 22%, para 90 milhões.

A empresa atribuiu os números decepcionantes de vendas à reabertura da economia e ao retorno às compras físicas. Anúncios semelhantes vieram de empresas de comércio eletrônico Amazonas E Tecelão, que registrou ganhos mais fracos do que o esperado, e Etsy, que perdeu estimativas com sua previsão.

No entanto, o negócio da Wish se deteriorou significativamente. No terceiro parágrafo de sua mensagem, Szulczewski admitiu que mais usuários abandonaram o aplicativo do que o esperado.

“De uma perspectiva macro, conforme as taxas de vacina aumentam, os pedidos de estadia em casa começam a cair, as economias começam a reabrir mais amplamente em todo o mundo, a atividade diária do usuário e os compradores ativos em nossa plataforma caem mais do que esperávamos, especialmente no EUA, França e Itália – três Um dos nossos maiores mercados.

Wish disse que as instalações de aplicativos caíram 13% em relação ao trimestre anterior e o tempo médio gasto em um aplicativo caiu 15%. Tudo isso resultou em uma redução de 29% na receita do mercado em relação ao ano anterior. Algumas dessas perdas foram compensadas por seu negócio de logística, que cresceu 126%.

Enquanto isso, os custos de publicidade aumentaram mais rápido do que o esperado, o que reduziu a eficiência de marketing da Wish.

Os problemas começaram em março, quando Wish foi revelado em um arquivo Relatório de ganhos do quarto trimestre Essas MAUs caíram 10% globalmente em comparação com o ano anterior. naquilo próximo relatório financeiro Em maio, Wish disse que os MAUs do primeiro trimestre caíram mais de 7%. No mês seguinte, o diretor financeiro Rajah Al Bahri disse que era sair da empresa.

Os analistas da William Blair baixaram a classificação da ação para o equivalente ao comentário de sexta-feira, apontando para um padrão consistente de desempenho inferior das classificações de Wall Street.

“Desde sua oferta pública inicial, os resultados relatados perderam as expectativas das ruas (e nosso modelo) nas principais métricas de engajamento (como MAUs) por três trimestres consecutivos”, escreveram os analistas. “Dados os ventos adversos macroeconômicos e os ventos contrários específicos da empresa para o engajamento e retenção do usuário, não temos uma boa visão de nossas perspectivas.”

Wish disse que está fazendo algumas “grandes mudanças” na maneira como opera. A empresa planeja melhorar a qualidade do produto, tornar a experiência de compra mais agradável e melhorar o desempenho do aplicativo. Ele também se referiu a duas nomeações recentes de Google: Farhang Kassaei como chefe de tecnologia e Tarun Jain como chefe de produtos.

A empresa disse que os investidores que procuram mudar de negócio terão de ser pacientes, já que é improvável que melhorias tangíveis apareçam nas demonstrações financeiras do ano.

“Não esperamos que essas novas iniciativas contribuam significativamente para resultados positivos ano após ano antes do segundo semestre de 2022”, escreveu Szulczewski.

